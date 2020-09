Vak na hlavě, utlumení ketaminem i uvěznění davu. Metody amerických policistů jsou pod palbou kritiky

Hnutí Black Lives Matter se stalo celosvětovým fenoménem nedlouho po zveřejnění videa ukazujícího bělošského policistu Dereka Chauvina, jak klečí téměř devět minut na krku zatýkaného černocha George Floyda. Ten při policejním zásahu zemřel a v mnoha amerických městech vypukly nepokoje.

Když už se zdálo, že se situace zklidňuje, bělošský policista Rusten Sheskey střelil ve Wisconsinu několikrát do zad černocha Jacoba Blakea a těžce ho zranil. Město se následně proměnilo v „bitevní zónu“ a v USA se opět vzedmula vlna protestů za rasovou rovnoprávnost. Členové hnutí Black Lives Matter přitom upozorňují stále více na kontroverzní policejní techniky.

Pod palbu kritiky se dostávají například tzv. speciální vaky (spit hoods), které policisté nasazují zatčeným na hlavu, aby chránili sami sebe před slinami zadrženého. Tomu se ale poté podle expertů hůře dýchá a v kombinaci s policejními hmaty a chvaty může někdy být následkem i smrt. Právě to se stalo zřejmě i letos při zatýkání černocha Daniela Prudea. Soudní lékař popsal jeho úmrtí podle agentury AP jako zabití způsobené „komplikacemi po dušení v rámci fyzického držení“.

Dalším kritizovaným policejním postupem je využití anestetika ketaminu, ten podávají zadrženým na příkaz policistů záchranáři. V nízké dávce se ketamin užívá jako sedativum, v případě jejího zvýšení se ale stává anestetikem a může způsobit až ochromení nervového systému. Právě nadměrná dávka ketaminu mohla podle odborníků vést ke smrti černocha Elijaha McClaina minulý rok v americkém státu Denver. „Když dorazili záchranáři, podali mu injekci ketaminu a poskytli mu více než jeden a půl násobek dávky, než kterou měl dostat, protože nesprávně odhadli jeho váhu,“ píše zpravodajský server Business Insider.



Třetí kontroverzní policejní postup, který často zmiňují Američané, se nazývá kettling. Jde o taktiku kontroly davu používanou donucovacími orgány, která spočívá v zablokování a uvěznění lidí na malém prostoru na neomezenou dobu. „Určitě to může být děsivý zážitek,“ řekl například profesor Noam Ostrander z univerzity DePaul pro Chicago Tribune. Podle něj je tato policejní metoda ústavně sporná. „Lidé jsou zadržováni, aniž by jim to bylo řečeno.“

Z kettligu osočili policisty například demonstranti v New Yorku. Podle nich došlo k narušení pokojné demonstrace a vyvolání strachu a paniky.

So I wanna go through what I saw in Brooklyn last night. I was with a group of a few hundred protestors. They marched peacefully, actively deescalating & avoiding cops after 8pm. Then they went to Cadman plaza, walking right into what I can only describe as a strategic nightmare. pic.twitter.com/haWaTdKV9D