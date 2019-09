Válka byla německým zločinem, prezident Německa se omluvil vzdal hold obětem druhé světové války

VARŠAVA Německo nezapomene na polské oběti a na utrpení, které způsobilo. U připomínky 80 let od začátku druhé světové války to v neděli ve Varšavě prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který zároveň Poláky žádal o odpuštění. Polský prezident Andrzej Duda řekl, že nejstrašnější konflikt v dějinách lidstva pohltil 50 až 80 milionů lidí, pokud se mezi oběti počítají i ti, kteří zemřeli hlady, nouzí či kvůli nemoci.

V narážce na ruskou politiku vůči Gruzii a Ukrajině polský prezident vybídl k rozhodné obraně před - jak to sám nazval - obrodou imperiálních ambicí v Evropě. Americký viceprezident Mike Pence ve Varšavě ujistil, že Amerika na polské spojence nikdy nezapomene.



Slavnostní ceremonie v centru Varšavy, kterou připomínkové akce vyvrcholily, se zúčastnila i německá kancléřka Angela Merkelová, český prezident Miloš Zeman či slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ruský prezident Vladimir Putin do Varšavy pozván nebyl, podle hostitelů kvůli ruské politice vůči Ukrajině.

„Možná by nebylo válečné apokalypsy, kdyby se Západ ostře postavil proti anšlusu Rakouska, proti pronásledování Židů, kdyby mezinárodní společenství stanulo na obranu Československa,“ zdůraznil ve svém projevu Duda. „Musí být jasné, že každá agrese narazí na rozhodnou odpověď. To je výzva současnosti. ‚Byznys jako obvykle‘ a zavírání očí je způsob, jak souhlasit s dalšími útoky,“ varoval.

„Válka byla německým zločinem,“ řekl Steinmeier, který se omlouval obětem německé agrese už časně ráno ve středopolské Wieluni, napadané německými bombardéry hned v úvodu války. „Jako německý prezident spolu s německou kancléřkou říkám, že na utrpení polských rodin nikdy nezapomeneme,“ ujistil. Za důkaz zázraku usmíření označil, že nyní může německy promlouvat ve Varšavě, kterou Němci za války zničili. Ocenil, že právě touha Poláků po svobodě pomohla strhnout železnou oponu, a zdůraznil význam zachování sjednocené Evropy jako lekce vzešlé ze staletí válek a nenávisti. „Evropa zažila to, co je v člověku nejhorší, ale přesto vsadila na to, co je v něm nejlepší,“ řekl.

„Jestli má kdokoliv pochybnosti o předurčení lidstva, kterým je svoboda, ať se podívá na Polsko, na odvážný polský národ,“ prohlásil americký viceprezident Pence. Ten ve Varšavě zastoupil prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli hurikánu blížícímu se k pobřeží USA návštěvu Polska odložil. Pence v projevu zmínil i další národy svého času zotročené Evropy, včetně Čechů, Polsko však za léta bojů proti tyranii dokázalo, že je „vlastí hrdinů“. Zdůraznil také, že Američané a Poláci si dobře uvědomují, že „spojenectví je nejlepší obrana naší svobody“.

Polsko podle odhadů přišlo ve válce o pětinu svých občanů, včetně drtivé většiny z třímilionové židovské komunity. Někteří veteráni během emotivního projevu svého prezidenta plakali.

Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes na Westerplatte v Gdaňsku připomněl válečnou genocidu: Polsko v každý den války a okupace přicházelo v průměru o 3000 svých občanů. „Je potřeba o těch obětech hovořit, a je potřeba domáhat se zadostiučinění,“ řekl.

Televizní záběry pak před varšavskou slavností zachytily Morawieckého v rozhovoru s kancléřkou Merkelovou. Není ale jasné, zda se bavili také o nárocích Polska na odškodnění. Polská vláda tuto otázku dosud oficiálně nenastolila, Berlín dává najevo, že odškodnění pokládá za uzavřenou kapitolu.

Podle polské televize do Varšavy přijely delegace ze čtyř desítek států, dohromady asi 250 hostů, včetně 17 hlav států. Ti také během slavnosti na Pilsudského náměstí zazvonili na zvon s nápisem „Paměť a varování“.