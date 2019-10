Meghan válčí s britským bulvárem. ‚Články jsou hnusné a zavádějící,‘ podpořily ji poslankyně

PRAHA/LONDÝN Po návratu z dobročinné cesty Meghan a Harryho po Africe podal královský pár hned dvě žaloby na britské bulvární deníky. Podle něj nectily etické hodnoty, když zveřejnily soukromé dopisy vévodkyně svému otci.

Desítky britských poslankyň žalobu podpořily. Ve zprávě, kterou vévodkyni ze Sussexu političky poslaly, se ohradily proti „hnusným a zavádějícím“ zprávám. Pochopení touto cestou vyjádřilo 72 členek parlamentu z celého politického spektra. Iniciativu zorganizovala labouristka Holly Lynchová.



V soukromé korespondenci zveřejněné britským bulvárem Meghan svému otci vyčítá, že se snaží její manželství zpeněžit, a prosí ho, aby ji nechal v klidu žít. Meghanin otec Thomas Merkle, jenž se dosud osobně nesetkal s princem Harrym ani pětiměsíčním vnukem Archiem, zareagoval tím, že dopis, v němž tato slova stála, zprostředkoval médiím. Vévodkyně to označila za snahu o zviditelnění se.



Meghan dle svých slov už v počátcích vztahu s princem dostala od přátel varování ohledně bulvárního tisku. „Nikdy jsem si nemyslela, že to bude jednoduché, ale očekávala jsem, že to bude férové,“ sdělila novináři Tomovi Bradbyovi v dokumentu televizní stanice ITV svůj pocit ze života pod dohledem médií.

Královský život ,na volné noze’

Právě v tomto snímku o cestě Meghan a Harryho po Jihoafrické republice, který byl natočen jejich dlouholetým přítelem, se pár rozpovídal: manželé tvrdili, jak se cítí nesvobodní. Svými nářky připodobnili chování novinářů vůči Meghan k honu na tragicky zesnulou princeznu Dianu.

Soukromý tryskáč i sídlo za miliony liber

Meghan přitom nesporně využívá výhod, které jí to, že se stala součástí nejsledovanější rodiny světa, přináší. Jako např. její let za půl milionu liber soukromým tryskáčem na dvoudenní večírek, jenž pro ni v New Yorku uspořádaly kamarádky Serena Williams a Amal Clooney. Nebo renovace „domku“ ve Frogmore Cottage: luxusního venkovského sídla z roku 1801, který si Meghan s Harrym nechali opravit a „dovybavit“ – za 2,4 milionu liber.



Když některý z těchto „vrtochů“ média rozebírají, pár to odsuzuje. Snad i proto, že nesporně užitečné a obdivuhodné aktivity Meghan, např. podpora chudých žen, matek samoživitelek a snaha o rozšíření emancipace na africkém kontinentě, které z vlastní iniciativy vytváří, často zůstávají v pozadí.



Harryho vztah s Meghan od počátku boří tradice. Tím, že bylo připuštěno, aby si princ vzal rozvedenou ženu afroamerického původu, padlo další z královských tabu. Nutno připomenout, že prastrýc Edward VIII. byl donucen se kvůli jiné rozvedené Američance vzdát trůnu. To manželům dalo možnost měnit zažité zvyky, které byly donedávna neměnné...