‚Průhledné jako sklo.‘ Vatikán poprvé zveřejnil detailní rozpočet, do budoucna slíbil lepší kontrolu

Vatikán ve čtvrtek poprvé zveřejnil detailní data z rozpočtu církevního státu a slíbil, že jeho finanční toky budou napříště „průhledné jako sklo“.

Informace o příjmech, výdajích a majetku prezentoval šéf ekonomického sekretariátu Svatého stolce kardinál Juan Antonio Guerrero Alves v době, kdy vedení katolické církve řeší finanční skandály a podvody, kvůli nimž před týdnem rezignoval i vlivný šéf jedné z kongregací římské kurie, kardinál Angelo Becciu.



Řídící aparát katolické církve hospodařil v loňském roce s deficitem 11 milionů eur (295 milionů Kč), když výdaje dosáhly 318 milionů eur (8,5 miliardy Kč) a příjmy 307 milionů eur (8,2 miliardy eur). Necelou pětinu příjmů - 56 milionů eur (1,5 miliardy Kč) - tvořily příspěvky od věřících. V roce 2018 dosahoval schodek 75 milionů eur (dvou miliard Kč).

Vůbec poprvé podle agentury Reuters Vatikán zveřejnil i hodnotu svých čistých aktiv, která loni činila něco přes čtyři miliardy eur. V této sumě jsou zahrnuta i Vatikánská muzea a Vatikánská banka, aktiva samotné římské kurie, která je řídícím administrativním orgánem církve, činila 1,4 miliardy eur.

Agentura AP upozornila na to, že veřejnost má nyní poprvé k dispozici i údaje o tom, s jakou částí rozpočtu hospodaří jednotlivé části kurie. Podle ní z dokumentu překvapivě vyplývá například to, že Kongregace pro nauku víry, která má na starosti velmi rozsáhlou agendu kvůli kauzám sexuálního obtěžování kněžími, měla loni k dispozici pouze 3,36 milionu eur, což je jedno procento rozpočtu kurie a mnohem méně, než získala například vatikánská knihovna či archivy. Tato kongregace si přitom dlouhodobě stěžuje na to, že nemá dostatek lidí ani peněz, které by jí umožnily zpracovat obrovské množství stížností, které Vatikán v posledních letech přijal.

„Ti, kdo po nás žádají transparentnost, to činí oprávněně. Hospodaření Svatého stolce musí být průhledné jako sklo. To po nás papež žádá,“ řekl kardinál Guerrero Alves v rozhovoru pro oficiální zpravodajský server církevního státu Vatican News.

Rezignací kardinála Becciua, kterého papež obvinil z finančních podvodů a z nepotismu, se ve Vatikánu prohloubil finanční skandál spojený s nákupem luxusních nemovitostí v Londýně. Transakci ve výši 200 milionů dolarů (4,7 miliardy Kč) uskutečnil Státní sekretariát v roce 2012. Kvůli vyšetřování bylo loni propuštěno několik zaměstnanců vatikánského aparátu a ve funkci skončil i šéf správní rady vatikánského úřadu pro kontrolu finančních toků (AIF) Tommaso di Ruzza. Rezignoval i Domenico Giani, dlouholetý velitel vatikánské stráže a hlavní bodyguard papeže Františka.