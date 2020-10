Covidem se nakazilo 11 členů švýcarské gardy, která chrání papeže. Ten se v 83 letech zdráhá nosit roušku

Vatikán Ve Vatikánu se koronavirem nakazilo dalších sedm příslušníků švýcarské gardy a celkový počet pozitivních testů ve 135členném útvaru, který po staletí chrání hlavu katolické církve, tak vzrostl na jedenáct. S odvoláním na prohlášení gardy o tom informovaly agentury AP a DPA. Další příslušníci vatikánských bezpečnostních složek čekají na výsledky testů.

Šíření nemoci mezi gardisty by mohlo ohrozit třiaosmdesátiletého papeže Františka, kterému v 21 letech lékaři kvůli vážnému zápalu plic část plíce odoperovali. Spadá tak do rizikové skupiny, ačkoli se jinak na svůj věk těší dobrému zdraví.



Příslušníci gardy byli už na začátku září požádáni, aby kvůli koronaviru byli v přítomnosti papeže obezřetní, napsal oficiální zpravodajský server církevního státu Vatican News. Vyžaduje se po nich mimo jiné nošení roušek a dodržování bezpečného odstupu. Podle agentury AP se však nosit roušku zdráhá hlava katolické církve; Vatikán důvod nezveřejnil. S nezakrytým nosem a ústy se papež na veřejnosti ukázal ve středu, roušky však měla většina jeho doprovodu a všichni gardisté.

Papeže švýcarská garda chrání už od 15. století. Vstoupit do ní mohou pouze muži katolického vyznání ze Švýcarska, a to ve věku od 19 do 30 let.