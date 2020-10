Patnáctiletý tvůrce zázraků? Blahořečený programátor se může zařadit mezi svaté

Assisi/Praha Carlo Acutis, křesťanský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku 15 let na leukémii, prošel v sobotu blahořečením z rukou papeže Františka. Stalo se tak poté, co na začátku tohoto roku byl na Acutisovo konto připsán zázrak. S tzv. beatifikací je zesnulý mladík na nejlepší cestě stát se prvním mileniálem, kterého by mohla římskokatolická církev uznat dokonce za svatého.

Obřad se konal v sobotu v bazilice sv. Františka z Assisi, vystavili zde i Acutisův portrét, píše americký server The New York Times. Tělo zesnulého blahoslaveného bylo ve městě vystaveno od počátku měsíce a i po ceremonii zde zůstane až do 17. října. Mši vedl emeritní kardinál římské diecéze a arcikněz lateránské baziliky Agostino Vallini, akci komentoval papež František.

„Neusadil se v pohodlné nečinnosti, ale pochopil potřeby své doby, protože v nejslabších viděl Kristovu tvář, “ uvedl papež František ohledně Carla o den později během nedělního projevu Angelus (z lat. anděl) ke shromážděným na Svatopetrském náměstí.



Zázrak, který teenagerovi církev připsala, je nevysvětlitelné uzdravení chlapce se vzácnou deformací slinivky břišní poté, co tento Brazilec přišel do styku s jednou z Acutisových košil. Církev tvrdí, že se tehdy v roce 2013 Carlo přimlouval z nebe. Paní Acutisová, matka zesnulého Carla, po ceremonii dle NYT sdělila, že lidé z celého světa jí vyprávěli o lékařských zázracích - včetně vyléčení neplodnosti a rakoviny - ke kterým došlo poté, co se modlili k jejímu synovi.

Carlo se narodil v roce 1991 v Londýně, poté se jeho rodina přestěhovala do italského Milána. Acutis žil jako jakýkoliv jiný teenager, miloval hraní na PlayStationu či natáčení videí svých psů. Měl mobilní telefon, e-mailovou adresu, nosil boty značky Nike a džíny, ve kterých bylo jeho zrestaurované tělo vystaveno, aby ho mohli věřící navštívit a uctít. Acutis proslul především dokumentováním celosvětových eucharistických zázraků, tedy projevů reálné přítomnosti Krista, například skrze proměnu hostie či uzdravování, které shromažďoval na webové stránce.

Činy, které může provést každý

„Na jeho životě opravdu není nic extrémně zvláštního,“ řekl o Acutisovi duchovní otec Will Conquer, katolický kněz a misionář v Kambodži, který napsal knihu o mladíkově cestě ke svatosti. „Upřímně všechno, co udělal, můžete vy udělat také. A to je právě to, co nám všem dává hodně naděje,“ dodal. „Mladí lidé možná byli unaveni pastorační službou, která je přes veškerou naší snahu možná trochu v rozporu s dobou,“ citoval britský server BBC mluvčího baziliky sv. Františka z Assisi Enza Fortunata.

Zrestaurované tělo Carla Acutise, který bude v sobotu 10. října blahořečen, v Sálu zřeknutí v Assisi.

O samotném papeži Františkovi je přitom známo, že je příznivcem internetu a zejména sociálních sítí Twitter a Instagram, kde má účty. Právě na prvním jmenovaném k záležitosti například papež uvedl: „Svědectví blahoslaveného Carla Acutise naznačuje dnešním mladým lidem, že skutečné štěstí se nalézá, když postavíte Boha na první místo a budete mu sloužit skrze naše bratry a sestry, zejména v těch nejmenších.“ Papež ale čas od času otevřeně mluví i o škodlivých účincích sociálních médií a celkové zkaženosti internetové kultury.

„Carlo byla světlou odpovědí na temnou stránku webu,“ řekla matka zesnulého mladíka a dodala, že někteří jeho obdivovatelé ho nazývali tím, kdo má vliv na samotného Boha. Život mého syna lze použít jako příklad toho, jak lze využít internet k šíření dobrých věcí,“ uvedla pro NYT. Dále uvedla, že od 7 let Carlo chodil na mše svaté a nikdy nezmeškal ani jediný den. Ve věku sedmi let taktéž Acutis napsal: „Být navždy jednotný s Ježíšem, to je můj životní program.“

Podmínky pro svatořečení

Blahoslavený Prohlášení za blahoslaveného neboli beatifikace (z lat. beatus šťastný, blažený a facere učinit) je druhým stupněm kanonizačního procesu (tj. procesu, vedoucího eventuálně k prohlášení za svatého v katolické církvi).

Prohlášení za blahoslaveného znamená, že se Církev zaručuje za to, že daná osoba je v nebi, je proto možné ji prosit o přímluvu, a prokazovat jí úctu (např. může jí být zasvěcen kostel či oltář). Zdroj: Wikipedia.org

V říjnu 2006 mu byla diagnostikována akutní leukemie, zemřel o několik dnů později. V den jeho pohřbu byl kostel plný mnoha bezdomovců, jimž Carlo pomohl, aniž by o tom věděla jeho rodina. Po jeho smrti diecéze v Assisi, kde měla Acutisova rodina druhý domov, požádala Vatikán, aby uznal Carla za svatého. Diecéze prozkoumala jeho e-maily, historii počítačového vyhledávání a vyslýchala také svědky. Svou cestu za blahořečením započal mladík oddaný církvi v roce 2013, kdy byl prohlášen za Služebníka Božího. Papež František ho poté jmenoval ctihodným v roce 2018.

Pak se čekalo na potřebný zázrak, který nakonec přišel. Nyní, když byl opět Františkem blahořečen, by se Carlo mohl teoreticky stát i svatým, což je další a nejvyšší stupeň uznání od katolické církve. Musel by mu být připsán i druhý ověřený zázrak a svatořečení by musel uznat papež, hlava církve. Pokud by se tak stalo, následoval by formální kanonizační obřad. Pokud by k tomu došlo, připojil by se Carlo k elitní skupině. Z více než 10 tisíc svatých uznávaných římskokatolickou církví jich jen 120 zemřelo v dětství nebo v pubertě, uváděla církev v roce 2017.