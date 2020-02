Ve zdraví i v nemoci. V Jižní Koreji si i přes strach z koronaviru řeklo své ano 6 tisíc moonistů

Gapyeong-gun Tisíce párů si v pátek vyměnily manželský slib v rámci hromadné svatby členů Církve sjednocení v jihokorejském městě Gapyeong-gunu nedaleko Soulu. Věřící z Číny se ovšem ceremoniálu zúčastnit nesměli.

Svatby se zúčastnilo téměř 6 tisíc lidí ze 64 různých států. Organizátoři rozdali na akci 30 tisíc roušek, ale jen někteří ze svatebčanů si je nasadili. Na svatbu nesměli přijet členové církve z Číny a kromě roušek byla oddávajícím v průběhu akce měřena teplota. „Jsem nadšená, že se dnes vdávám,“ sdělila jedna z nevěst serveru The Straits Times. Svého nastávajícího, kterého jí vybrala církev, potkala poprvé před dvěma měsíci. Podle pravidel církve nyní musí 40 dní čekat, než bude moci se svým manželem strávit první noc.



Letošní svatba se odehrávala jako součást oslav stého narození zakladatele církve, reverenda Son-mjong Moona. Moon se narodil v Severní Koreji, kde byl jako mladistvý odsouzen za špionáž k pěti letům v pracovním táboře. Během korejské války uprchl do Jižní Koreji, kde v 50. letech založil Církev sjednocení. Masové svatby organizoval od 60. let a do své smrti v roce 2012 sám vybíral, kdo si koho vezme. Jedna z největších svateb proběhla v roce 1997 ve Washingtonu, kde si své ano řeklo 30 tisíc párů. V současnosti má církev podle vlastního tvrzení mezi 1 až 2 miliony členů, kterým se někdy podle zakladatele přezdívá moonisté.

Jižní Korea již zaznamenala 24 případů koronaviru, který se přenesl ze sousední Číny a Soul zakázal vstup cizincům, kteří byli v nedávné době ve Wu-chanu. V zemi byly kvůli riziku nákazy zrušeny některé festivaly a popové koncerty.