VIDEO: Izraelská pýcha. Letoun sestřeluje drony pomocí vysoce výkonného laseru

Není to tak dávno, co po sobě Izrael a hnutí Hamás přestaly pálit raketami, při využití laseru by Izraelci v případě dalšího střetu mohli být ještě silnější. Zbraňovým systémem využívajícím laser osadili letoun disponující pokročilými senzory a sledovacími systémy.

„Letoun úspěšně zachytil a zničil sto procent dronů vypuštěných během zkoušky. Je to první fáze víceletého programu vývoje pokročilého palubního laserového systému, který vytvoří další vrstvu izraelské víceúrovňové obranné soustavy,“ uvedli podle serveru Business Insider zástupci izraelského ministerstva obrany a dodali, že Izrael je mezi prvními zeměmi na světě, které prokázaly takové schopnosti.



Interception tests successfully completed employing airborne High-Power Laser Weapon System. The system successfully intercepted UAVs mid-air, at various ranges & altitudes, making Israel among the first countries to demonstrate this capability. @IAFsite Video: @Israel_MOD (1/2) pic.twitter.com/pfYDXfuIKL