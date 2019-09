VIDEO: Šokující záběry z Hongkongu. Policisté brutálně zmlátili lidi v metru

Na videu, které sdílela agentura Reuters, je právě brutální zásah hongkongské policie zachycen. Civilisty mlátila obušky, použila i slzný plyn a řadě cestujících způsobila krvavá zranění.

Metro z preventivních důvodů pak v neděli nejezdilo směrem na hongkongské mezinárodní letiště, jehož okolí obsadily tisíce demonstrantů ve snaze připoutat mezinárodní pozornost.

Aktivisté se shromáždili na parkovišti vedle letiště. Policie postavila u vchodů vysoké zátarasy a dovnitř se mohli dostat jen cestující s letenkou. Ti, kteří k letišti přijížděli autobusem, museli vystupovat daleko od hlavní budovy a zbytek cesty dojít i se zavazadly pěšky.

Hong Kong police target commuters with batons. Read the latest on the protests: https://t.co/wk8kAnmdfE pic.twitter.com/QGznSdkBbv