Správkyně Hongkongu popřela, že zvažuje odchod z funkce. Čína jí v tom prý nebrání

Hongkong Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dnes popřela, že uvažuje o rezignaci na svůj post v čele města, které se už týdny potýká s masivními protivládními demonstracemi. Lamová tím reagovala na nahrávku agentury Reuters zveřejněnou v pondělí, na které říká, že pokud by mohla, tak okamžitě skončí. Nahrávka byla pořízena minulý týden během soukromého setkání s předními podnikateli.

Lamová na schůzce uvedla, že návrhem zákona o vydávání podezřelých z trestné činnosti do kontinentální Číny napáchala „neodpustitelnou spoušť“ a pokud by měla na výběr, tak by se omluvila a na post správkyně rezignovala. Řekla, že krizi, ve které se město kvůli téměř každodenním protestům nachází, nemůže ona jako správkyně vyřešit, protože musí sloužit „dvěma pánům“ - Pekingu a Hongkongu.



Protesty v Hongkongu letos na jaře začaly kvůli návrhu zákona o vydávání podezřelých z trestné činnosti do kontinentální Číny. Hongkong, na rozdíl od kontinentální Číny, funguje podle vlastního právního řádu a přísluší mu některé svobody, které jsou v kontinentální Číně nemyslitelné. Třeba právo demonstrovat.

Na úterní tiskové konferenci Lamová popřela, že jí Peking nedovolil funkci opustit. „Vládě Čínské lidové republiky jsem nikdy rezignaci neodevzdala, dokonce jsem ani neuvažovala, že bych o tom s nimi mluvila ... Rozhodnutí nerezignovat je moje vlastní,“ řekla. Podnikatelům během soukromé schůzky chtěla sdělit, že by pro ni bylo mnohem jednodušší v čele města skončit, správkyně se ale rozhodla zůstat, „aby mohla pomoci Hongkongu“.

Důvodem k demonstracím, které touto bývalou britskou kolonií zmítají od začátku června, byl nesouhlas se zákonem o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny. Později ale přerostly v požadavek na větší demokratičnost politického systému a odchod Lamové. Protestující také chtějí, aby byli propuštěni všichni zadržení demonstranti, prošetřeny policejní zásahy a aby existovala možnost zvolit si nového lídra demokraticky.

Tiskovou konferenci dnes uspořádal i čínský státní úřad pro záležitosti Hongkongu a Macaa, který sídlí v Pekingu. K nahrávce Lamové se ale nijak nevyjadřoval. Správkyni území a jejímu týmu vyjádřil plnou podporu, vybídl ale k uklidnění situace. „Pokud se bude situace v Hongkongu zhoršovat a přeroste v chaos, který místní vláda nedokáže dostat pod kontrolu a který naruší národní svrchovanost a bezpečnost, centrální vláda nebude jenom nečinně přihlížet,“ uvedla na konferenci tisková mluvčí úřadu.