Číňané používali pornografické účty k politickému boji. Nepravdivě na nich informovali o situaci v Hongkongu

Společnost Twitter zveřejnila 19. srpna údaje o síti účtů, které byly zapojené do informačních operací ohledně protestů v Hongkongu. Síť podle oficiální zprávy záměrně a koordinovaně podkopávala legitimitu a pozici protestního hnutí v Hongkongu. „Na základě našeho vyšetřování máme spolehlivé důkazy, které podporují fakt, že šlo o koordinovanou činnost se státní podporou,“ stálo v prohlášení Twitteru.

Dohromady Twitter zveřejnil 936 čínských účtů, které zablokoval kvůli jejich obsahu. „Protože je Twitter v Číně nedostupný, mnoho z těchto účtů ho používalo skrze VPN,“ stálo v oficiálním prohlášení Twitteru.

Právě na zveřejněné účty se nyní podrobněji podívali vědci z Mezinárodního centra pro kybernetickou politiku (ICPC) z australského Politologického institutu a uskutečnili jejich předběžnou analýzu. „Jak se původně předpokládalo, zdá se, že cílení kampaně #HongKongProtesters bylo narychlo spojeno s malým počtem účelově vytvořených účtů, ale mnohem větší sítí marketingových a spamových účtů,“ napsala jedna z vědkyň Elise Thomasová.

To podle vědců naznačuje, že čínské informační operace nebyly předem plánované, ale vzhledem k velikosti protestů v Hongkongu k nim nakonec došlo.



