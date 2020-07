Volební právo za mřížemi. Washington D.C. zvažuje umožnit vězňům volit, byl by tak třetím státem v USA

Washington Ve Washingtonu D.C. zvažují umožnit vězňům znovunabytí volebního práva, o které ve většině států USA odsouzení přijdou. Změna legislativy by pro ně mohla znamenat možnost účastnit se v listopadu prezidentských voleb i zpoza mříží.

Maine a Vermont jsou jedinými státy v USA, které povolují odsouzeným účastnit se voleb z vězení. Vězni v Utahu ztratili svá volební práva v roce 1998 a v Massachusetts roku 2000.

V šestnácti státech USA přichází odsouzení o svá volební práva po dobu výkonu trestu, poté mohou opět volit, v dalších jednadvaceti se nesmějí účastnit voleb po celou dobu výkonu trestu včetně podmíněného odsouzení, následně jsou jim práva obnovena.

V jedenácti jiných státech potřebují vězni pro možnost volit speciální povolení. V některých z těchto států se ještě zohledňuje typ spáchaného činu a v případě závažného provinění se už volební právo pro zločince neobnoví.

Advokáti se v posledních letech snažili o zmírnění omezení volebních práv pro občany se záznamem v rejstříku trestů a tuto situaci srovnávali s obdobím, kdy nesměli volit Afroameričani. Zatímco se soustředili pouze na volební práva již propuštěných kriminálníků, přišla městská rada ve Washingtonu D.C. s výjimečným návrhem ponechat volební práva všem lidem ve vězení, aby mohli volit rovnou odtamtud.

Nicole Porter, ředitelka advokátní kanceláře The Sentence Project, řekla pro The Guardian: „Rozšíření volebních práv pro odsouzené k výkonu trestu je obrovský krok pro demokracii v Americe. Doufám, že tento krok bude inspirací i pro další americké státy, aby si uvědomily hodnotu všeobecného volebního práva a umožnily ho pro všechny své občany.“

Šance volit prezidenta

Pokud se nový zákon podaří prosadit, měl by podle The Washington Post vejít v platnost v následujících týdnech, a když nedojde rovnou k jeho schválení s trvalou platností, bude prozatím platit 90 dní. Vzhledem k blížícím se prezidentským volbám v listopadu by si vězni mohli zažádat o volební účast, avšak letos by ještě právo volit ve Washingtonu D.C. nemuselo být přiznáno všem odsouzeným.

Spojené státy obecně mají jedny z nejpřísnějších opatření, co se týče odebírání volebního práva lidem obviněným z trestné činnosti. V posledních prezidentských volbách v roce 2018 tak kvůli záznamu v trestním rejstříku nemohlo volik šest milionů Američanů.