Izraelský výzkum prokázal vysokou úspěšnost vakcíny Pfizer. Studie zahrnula přes milion lidí

Praha Mohlo by být vyhráno? Izrael rozčeřil stojaté vody strachu z koronaviru vynikající zprávou. Podle nejnovějších průzkumů se může vakcína společností Pfizer/BioNTech pyšnit až 94procentní úspěšností. Navíc by měla také omezovat rychlost šíření viru. Izraelští vědci to sdělili médiím poté, co provedli četné výzkumy.

Po aplikaci druhé dávky covidové vakcíny se v Izraeli nakazilo minimum lidí, většina navíc s lehkým průběhem Efektivita vakcíny byla doposud zkoumána jen při klinických testech nebo u malého vzorku obyvatel. Podle výsledků měla mít úspěšnost 95 %. Samotná studie v Izraeli, doposud největší, která byla provedena, pak v praxi zahrnovala kolem 600 tisíc vakcinovaných obyvatel a stejný počet osob, které naočkovány nebyly. Jedna dávka vakcíny prokazovala úspěšnost 57 %. Při dvojité dávce látky se prý úspěšnost vyšplhala až na 94 %. Díky tomu, že vědci mohl sledovat a studovat její účinky v reálném prostředí, byli z výstupů nadšení. Studie, jež se dočkala recenze v Journal of Medicine, navíc nabídla i detailnější pohled na to, jak na látku reagovaly různé skupiny lidí podle rozdílných kritérií – věku, pohlaví či zdravotní minulosti.

„Byli jsme velmi překvapeni. Tak dobré výsledky jsme nečekali. V reálném světě nejsou tak dobré okolní podmínky jako v klinickém prostředí. Populace je navíc starší a nemocnější. Ale vakcína fungovala. Ukázalo se, že může být efektivní v různých skupinách lidí,“ řekl pro The Guardian autor studie Ran Balicer. Při výzkumu a získávání dat spolupracoval s vědci z Bostonské dětské nemocnice a lékařské fakulty Harvardské univerzity. S podobnými studiemi přišla v uplynulých týdnech i další výzkumná centra v Izraeli, například Weizmannův institut věd a Izraelský technologický institut. Nejméně tři studie se rovněž shodly, že vakcína je účinná. Izrael údajně používá vakcínu jako ‚novou diplomatickou měnu‘. Sputnik mu měl pomoci při vyjednávání s Asadem Podle získaných dat by látka měla působit i na takzvanou britskou mutaci viru. Ta se však v Izraeli objevila v průběhu studie, a tak není možné dohledat, jak moc v boji s tímto druhem vakcína pomohla. Na druhou stranu ale vědci neosvětlili, zda by byla účinná i proti jihoafrické variantě koronaviru. Odborníci budou provádět další studie a měření, už teď je ale jasné, že společnosti Pfizer a BioNTech se nejspíš vydaly správnou cestou.