Vyjednávači EU a Británie zkoumají možnost dočasné dohody ohledně sporných témat

Brusel Rychle se krátící čas na vyjednávání o budoucích vztazích Evropské unie s Británií přiměl obě strany zvažovat možnosti dočasné dohody na některých sporných tématech. Podle britských zdrojů listu Financial Times by se takto mohly Brusel s Londýnem domluvit například na pokračování dosavadního uspořádání rybolovných práv.

Diplomaté opatrně hovoří o pozitivním vývoji rozhovorů a banka JPMorgan zvýšila pravděpodobnost dosažení dohody na 80 procent, nejvíce od léta. Europoslanci se kvůli ubývajícímu času na schválení dohody začali připravovat na mimořádné hlasování v posledních dnech roku.

Británie opustila po 47 letech evropský blok v lednu a od té doby se obě strany dohadují na podobě budoucích vztahů. V posledních týdnech již dopracovaly společné formulace značné části mnohasetstránkového textu společné smlouvy. Trojice hlavních sporných témat - rybolov, pravidla hospodářské soutěže a dohled nad řešením sporů - však stále zůstává otevřena. Přechodné období, po něž se na Británii vztahují unijní předpisy, potrvá přitom jen do konce roku.

Podle diplomatů unijních zemí se vyjednávači začali zabývat možností, že by ve sporných otázkách uzavřeli prozatímní dohodu, jejíž podmínky by bylo možné během několika let přehodnotit. Tím by předešli hrozícímu krachu jednání, po němž by od ledna zkomplikovaly obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.

Británie by takto podle zdrojů FT mohla kývnout na zachování současných práv na rybolov ve svých vodách pro lodě z unijních zemí, z nichž nemíní Brusel ustoupit. Evropský blok však podle diplomatů požaduje, aby bylo s případnou možností přehodnotit tato práva spojeno omezení britského přístupu na jednotný unijní trh. To by se mělo vztahovat i na variantu, pokud by se Británie po několika letech chtěla rozejít s unijními pravidly pro státní pomoc firmám, jejichž sladění je dalším kategorickým požadavkem EU.

Vyjednávači však podle diplomatických zdrojů nejsou zajedno v tom, jak dlouho by případné prozatímní části dohody měly platit ani co vše by konkrétně měly zahrnovat.

Na variantu dojednání úmluvy na poslední chvíli se v těchto dnech začal připravovat i Evropský parlament, který musí stejně jako ten britský případnou dohodu do konce roku schválit. Europarlament potřebuje v ideálním případě několik týdnů, aby dohodu stihl přeložit a projednat ve výborech před konečným hlasováním. Poslanci se však začínají připravovat na variantu, že na prostudování dlouhého textu dostanou jen několik dní.

„Jistě bychom byli rádi za více času na pročtení dohody. Ale hlavní vyjednávač EU Michel Barnier ví, kde jsou naše limity,“ řekl bruselskému webu Politico obchodní expert nejsilnější lidovecké frakce v EP Christophe Hansen. Poslanci již takřka jistě ví, že případnou dohodu nestihnou schválit na řádné schůzi v polovině prosince a počítají s mimořádným hlasováním po Vánocích. To může být paradoxně jednodušší v souvislosti s covidovou pandemií, kvůli níž momentálně hlasuje parlament na dálku bez nutnosti scházet se.

Covid naproti tomu zkomplikoval práci samotným vyjednávačům, jejichž rozhovory pokračují na dálku po pozitivním testu člena unijního týmu z minulého týdne. Pokud budou mít ostatní zástupci obou stran negativní testy, mohou se po dočasné izolaci vrátit k osobním jednáním tento pátek v Londýně.