Vykřesá Macron z Notre-Dame politické body? Upravený projev k národu má zachránit jeho klesající popularitu

PAŘÍŽ/PRAHA Projev, který měl změnit obraz prezidenta Macrona v očích veřejnosti, musel být v pondělí kvůli požáru katedrály Notre-Dame, přestože jej Macronův tým do detailu připravil. Přednese ho v úterý ve 20.00. Prezidentovi by přitom paradoxně mohla tragédie pomoci ve stmelení národa.

Katedrála Notre-Dame vzplála a najednou se celá Francie zastavila. Náměstí Place du Parvis-Notre-Dame, kde se nachází nultý bod všech vzdáleností na francouzských silnicích, se v pondělí večer stalo středobodem francouzské politiky.



Namísto plánovaného krátkého televizního projevu o výsledcích celonárodní debaty se francouzský prezident Emmanuel Macron objevil před hořící katedrálou. „Pařížská Notre-Dame je obětí plamenů. Myslím na všechny katolíky a Francouze. Jako všichni naši spoluobčané i já jsem dnes večer smutný při pohledu na požár části nás všech,“ napsal krátce předtím prezident na Twitter.

Poté již v doprovodu premiéra Édouarda Philippa a pařížského arcibiskupa Michela Aupetita zamířil k novinářům a pronesl několik slov k národu.

Macron hovořil o tom, ke komu všemu směřují jeho myšlenky. Zmínil hasiče, kteří si zaslouží „poděkování od celého národa“, „katolíky z Francie a celého světa“ i „spoluobčany“. Kladl důraz na víru ve Francouze a naději, že katedrálu „znovu postaví, neboť je bez pochyb součástí francouzského osudu“. A jeho slova sklidila chválu.

Na druhou stranu takto v pondělí večer hovořila k národu celá plejáda francouzských politiků – Macronova věčná soupeřka Marine Le Penová, předseda krajně levicové strany La France insoumise Jean-Luc Mélenchon i zástupci pravicové strany Les Républicains. Z politického důchodu se dokonce ozvali i bývalí prezidenti Francois Hollande a Nicolas Sarkozy, aby sdělili národu, že jsou v těžkých chvílích stále s ním. Zdálo se, že se Francie opět pod tíhou krize sjednotila.

Řada komentátorů tak již začala spekulovat, jak by prezident Macron mohl z požáru Notre-Dame vytěžit politické body. Ostatně by to nebylo poprvé, kdy se Francouzi při krizi obrátili směrem k prezidentovi, který, pokud je schopen rychle zareagovat, získá na popularitě. Stalo se tak po teroristických útocích v Charlie Hebdo i v Bataclanu za vlády prezidenta Hollanda, jenž pokaždé poskočil na žebříčcích oblíbenosti a důvěryhodnosti o deset procentních bodů. Ne všichni však vzestupu Macronovy popularity věří. „Obávám se ale, že to nevydrží,“ uvedl anonymně jeden z ministrů současné administrativy pro deník Le Monde.

Projev měl zařídit popularitu

Macron by přitom zvýšení popularity uvítal. Od začátku volebního období, kdy jej podporovalo 62 procent Francouzů, se jeho image značně zhoršila a podle průzkumů z konce března jej pozitivně vnímá jen 29 procent spoluobčanů. Tento trend měl zvrátit projekt „Velké národní debaty“.

Macronův tým poradců jej vymyslel v reakci na násilné protivládní protesty tzv. „žlutých vest“ - hnutí namířeného proti prezidentovým daňovým a sociálním reformám. Ačkoliv se Macron měsíce snažil veřejnost uklidnit, stáhl své původní návrhy a dokonce přišel s několika změnami – zvýšením minimální mzdy či daňovými úlevami – veřejnost spokojená nebyla.

Z výsledků debaty vyplynulo, že Francouzi chtějí snížit daně a upravit valorizaci důchodů. Macronova pondělní promluva k národu měla ukázat Francouzům, že je prezident vyslyšel a připravil potřebné změny. Podle informací rádia Europe 1 byl již celý proslov natočený a dodělávaly se jen zvukové detaily, když se šéf Elysejského paláce dozvěděl o požáru v pařížské katedrále Notre-Dame.

Nakonec se rozhodl pro odvolání na úterý večer.