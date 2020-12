Vyšetřování Bidenova syna se týká i spolupráce s Číňany. Biden mladší tvrdí, že se nedopustil ničeho protizákonného

Washington Americké ministerstvo spravedlnosti zkoumá některé podnikatelské aktivity syna příštího amerického prezidenta Joea Bidena spojené s Čínou a také jeho další transakce. S odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s problematikou to ve čtvrtek uvedla agentura AP. Ta přináší podrobnosti po středeční zprávě, že Bidenův syn Hunter je vyšetřován.

Veřejnost o existenci vyšetřování informoval sám Biden mladší, který v prohlášení uvedl, že se o něm v úterý dozvěděl od svých právníků. Bez dalších podrobností sdělil, že vyšetřování se týká daňových záležitostí a že věc bere velmi vážně, ačkoli je přesvědčen, že se nedopustil ničeho protiprávního.



Podle informací deníku The New York Times (NYT) vyšetřování začalo už ke konci roku 2018 a vede jej prokuratura státu Delaware, který je domovem nově zvoleného prezidenta. Původně se prý kromě daní zabývalo i podezřením ohledně praní špinavých peněz, tato větev případu ale byla ukončena kvůli nedostatku důkazů pro vznesení obvinění.

V úterý vyšetřovatelé obeslali několik zainteresovaných osob včetně syna nastupující hlavy státu, informují americká média. Podle zdroje AP se pozornost alespoň částečně soustředí na Bidenovy minulé vazby na čínské subjekty. Dva informované zdroje listu NYT řekly, že předmětem vyšetřování jsou i někteří Hunterovi spolupracovníci, nikoli však jeho otec ani jiní členové jeho rodiny.

O koho všeho či o jaké firmy se úřady v této souvislosti zajímají, nebylo jasné. Pozornost přitahovaly v posledních letech aktivity Huntera Bidena v různých zemích a nynější americký prezident Donald Trump v letošní předvolební kampaně jej i jeho otce obviňoval z korupčního jednání.

Syn politika Demokratické strany zastával v letech 2014 až 2019 lukrativní post v dozorčí radě ukrajinské energetické společnosti Burisma, přičemž jeho otec byl do začátku roku 2017 americkým viceprezidentem a měl na starosti i vztahy mezi USA a Ukrajinou. Pokud jde o Čínu, Biden mladší podle loňské reportáže magazínu New Yorker pomáhal zakladateli firmy CEFC Jie Ťien-mingovi s investičním projektem v USA.

Pro nově zvoleného prezidenta, který odmítá, že by se podnikatelských aktivit svého syna jakkoli účastnil, jsou zprávy o federálním vyšetřování nepříjemné v mnoha směrech. Podle AP by mohly dodat váhu Trumpově kritice, že Biden je příliš smířlivý vůči Číně. „Také to znamená, že Biden s největší pravděpodobností nastoupí do úřadu, zatímco ministerstvo spravedlnosti aktivně vyšetřuje jeho syna,“ dodává NYT.

Vítěz listopadových voleb ještě neoznámil, koho si vybral za šéfa uvedeného resortu.