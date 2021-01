Výtržníci z Kapitolu nakaženi covidem? Zákonodárcům hrozí po nepokojích infekce

WashingtonPRAHAPraha Američtí zákonodárci a zaměstnanci Kongresu dostali v neděli varování, že při středečních výtržnostech příznivců prezidenta Donalda Trumpa v budově Kapitolu ve Washingtonu mohli přijít do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. V zemi se nákaza nadále rozmáhá rychlým tempem, za poslední den se tam potvrdilo bezmála 214 000 nových infekcí, což je nejvyšší nedělní údaj od začátku pandemie, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse (JHU).

Spojené státy registrují již 22,41 milionu potvrzených nálezů na SARS-CoV-2 od začátku pandemie, což je zdaleka nejvíce na celém světě. V souvislosti s covidem-19 tam dohromady zemřelo skoro 375 000 lidí, jen za poslední den přibylo úmrtí 1814.



Řada pozorovatelů varovala, že středeční shromáždění Trumpových podporovatelů ve Washingtonu, jehož se zúčastnily tisíce lidí převážně bez roušek, představuje značné zdravotní riziko. Výtržníci následně vnikli do budovy Kongresu a donutili zákonodárce schovat se ve sklepních prostorech. „Po tento čas mohli být jedinci vystaveni člověku nakaženému koronavirem,“ potvrdil v neděli obavy lékař Kongresu Brian Monahan v e-mailu zaslaném zákonodárcům. Neupřesnil však, komu přesně zvýšené riziko nákazy hrozí, ani v jaké místnosti se infikovaný člověk nacházel. Doporučil jen, aby si lidé tento týden zašli na testy.

Podle iniciativy The Covid Tracking Project v zemi v posledních několika dnech stagnuje počet hospitalizovaných s covidem-19, stále se však pohybuje kolem hranice 130 000 a na mnoha místech jsou kapacity lůžek téměř vyčerpané.

Chicago, které provozuje třetí největší síť veřejných škol v USA, však v pondělí i přesto očekává návrat asi 6000 dětí do jeslí a zvláštních škol. Vedení města tvrdí, že žáci ze znevýhodněného prostředí by mohli výpadem výuky ještě více zaostat za většinovou populací. Většina učitelů však s tímto rozhodnutím nesouhlasí a podle listu The New York Times proto není jasné, kolik se jich po několikaměsíční proluce do učeben skutečně dostaví.

V zemi nadále pokračuje snaha o co nejrychlejší proočkování obyvatelstva nově schválenými vakcínami. New York v neděli otevřel pět očkovacích center, z nichž dvě budou fungovat 24 hodin denně. Město plánuje brzy otevřít další tři další velká očkovací centra, aby splnilo svůj plán podávat vakcínu 100 000 osobám týdně.

K nedělnímu ránu se v nejlidnatějším americkém městě s bezmála 8,4 miliony obyvatel podařilo naočkovat asi 203 000 lidí. Testy tam však odhalily již tři případy takzvané britské mutace koronaviru, která je podle vědců zřejmě nakažlivější, než zatím převládající varianta.

Kvůli obavám z nové mutace přitom někteří experti volají po zintenzivnění očkovací kampaně. Někdejší šéf Úřadu pro kontrolu léčiv (FDA) Scott Gottlieb v neděli prohlásil, že státní i federální úřady musí systém vakcinace „přenastavit a přijmout novou strategii“, aby se podařilo co nejdříve dostat co největšímu počtu lidí do ruky alespoň první dávku vakcíny.

Demokrat Joe Biden, který se 20. ledna ujme úřadu hlavy státu, již v pátek oznámil, že po nástupu do funkce uvolní všechny dostupné dávky k vakcinaci. Řada se jich totiž nyní uchovává pro osoby, které čekají na druhou injekci.