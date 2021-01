Z páchání násilností při útoku na americký Kapitol bylo zatím obviněno 15 osob

Washington Z páchání násilností při středečním útoku příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa na budovu Kongresu bylo formálně obviněno 15 osob, informovalo podle agentury AFP americké ministerstvo spravedlnosti. Mezi obviněnými je muž, který se vyfotil v kanceláři šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, a také zákonodárce státu Západní Virginie Derrick Evans. Ten své zapojení do nepokojů natočil.

Kromě Evanse se na středeční demonstraci Trumpových příznivců do Washingtonu sjeli další zákonodárci jednotlivých států z celé země, není však jasné, zda se některý další z volených představitelů zúčastnil také samotného útoku na budovu Kongresu. Republikán Evans se však přímo natočil, kterak bere sídlo Kongresu útokem. „Bereme si tuhle zemi zpět, ať už se vám to líbí, nebo ne. Dneska je to zkušební kolo,“ křičel zákonodárce podle stanice BBC ve svém přenosu, v němž se objevil s helmou na hlavě. Evans čelí několika obviněním, není ale zatím jasné, zda je ve vazbě. Mnoho republikánů i demokratů požaduje jeho rezignaci.



Muž, který si pořídil fotografii z kanceláře demokratky Pelosiové, byl zatčen. Jde o Richarda Barnetta přezdívaného Bingo, lídra arkansaské skupiny za práva držet zbraň. Barnett byl obviněn mimo jiné z násilného vniknutí a krádeže veřejného majetku.



Obviněním čelí také muž z Alabamy, který ve svém voze zaparkovaném poblíž budovy Kapitolu přechovával Molotovovy koktejly a střelné zbraně, informuje agentura Reuters.