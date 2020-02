‚Vzkažte všem tulákům, že tahle země patří Slovákům!‘ Na Kotlebově mítinku zněly hlavně urážky a posměšky

DUBNICA NAD VÁHOM Přibližně tři tisícovky posluchačů proti padesátce protestujících. Poslední předvolební shromáždění slovenské krajní pravice Mariana Kotleby se obešlo bez incidentů. O ostrá slova ale nouze nebyla.

Je středa odpoledne. V 25tisícové Dubnici nad Váhom, která byla před rokem 1989 jedním z center československého zbrojního průmyslu, se vše odvíjí jako každý den. Před obchodním centrem na jednom ze zdejších sídlišť vzniká pódium, prostor lemují muži v černých bundách s přísným pohledem a slunečními brýlemi.



Za několik minut zde zahájí svůj poslední mítink před sobotními parlamentními volbami pravicově radikální Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotleby. Jejich cíl v Dubnici se zdá být od samého počátku jasný: mít opticky a hlavně akusticky navrch. Malý prostor před sídlištním nákupním střediskem se k tomu hodí ideálně.

Díky tomu, že okolní paneláky jsou relativně vysoké, se všechno, co na pódiu zazní, rozléhá prostorem jako ozvěna. Už dobrou hodinu před začátkem mítinku zní z reproduktorů hudba. Mimo jiné i skladba „vlasteneckého rockera“ a bývalého člena skupiny B. O. (Biely odpor) Ondreje Ďurici. Její refrén „Vzkažte všem tulákům, že tahle země patří Slovákům!“ ve zkratce odráží program ĽSNS.

Ďurica, jehož někteří na Slovensku označují jako neonacistu, kandiduje za ĽSNS i v těchto volbách na dvanáctém místě. Ve středu ovšem zpěvák chyběl, podobně jako předseda strany Marian Kotleba. Prý se necítil dobře.

Hlavní hvězda Mazurek

Ve městě nad Váhem ovšem Kotlebu zastoupily všechny další klíčové osobnosti strany. Především Milan Mazurek. 26letý bývalý poslanec se stal v posledních měsících jakýmsi „stranickým mučedníkem“. Poté, co v rozhovoru pro jedno soukromé rádio urazil Romy a muslimy, zbavil ho slovenský nejvyšší soud poslaneckého mandátu. Navíc mu zakázal kandidovat i v letošních volbách.

Mazurka se svého času zastal i šéf vládní strany Smer, bývalý premiér Robert Fico, se slovy, že politik prý akorát vyslovil nahlas, co si myslí většina národa. Sám pak kvůli tomu čelil trestnímu stíhání kvůli podpoře extremismu.

Mazurek měl u přibližně tří tisícovek lidí v Dubnici největší ohlas. Posluchače „bavil“ především narážkami na politické soupeře. Název nové liberální strany Progresívne Slovensko (PS) několikrát záměrně zkomolil, když ji nazval „Pervitinovým Slovenskem“, a to v narážce na přiznání jejího šéfa Michala Trubana z loňského léta, že v minulosti užíval marihuanu a LSD. O bývalém prezidentovi Andreji Kiskovi, který vstoupil do politiky se stranou Za ľudí, prohlásil, že je „bývalým lichvářem zpod Tater“, a vyzval ho, aby si těch „tisíc afrických migrantů“, které má dle Kisky Slovensko přijmout, „vzal domů do ložnice ke svojí ženě“. A premiéra za Smer Petra Pellegriniho označil za „Chucka Norrise slovenské politiky“.

Na každý Mazurkův výlev reagovala asi padesátka demonstrantů, kteří postávali ve vzdálenosti necelých deseti metrů. Mnozí z nich měli cedule s přeškrtnutými hákovými kříži, vidět byla i tabulka s fotkou vězňů osvobozených z koncentračních táborů. Z připojeného reproduktoru zněly výpovědi lidí, kteří přežili holokaust. Proti decibelům z reproduktorů na druhé straně chodníku se ovšem uspět nedalo.

„Nemohli jsme jim to tady přenechat,“ říká mladá žena, která v Dubnici přímo nebydlí, ale o chystaném protestu se dozvěděla díky Facebooku. Jiní z demonstrantů jsou ještě výrazně mladší.

„Nenecháme si diktovat od dětí, které ještě v životě nic nedokázaly, jak tu máme žít,“ hřímal Mazurek a vyvolal tím další protestní skandování. Ostatní řečníci brojili proti EU, která chce údajně nařídit členům, aby již nestíhali pedofilii. A NATO? To je pro Kotlebovu stranu „vojenská zločinecká organizace“.