Slovenské hnutí OLaNO je poprvé nejsilnější stranou v zemi, v průzkumu za sebou nechalo i vládní Směr-SD

PRAHA Opoziční slovenské hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) se před sobotními parlamentními volbami poprvé stalo nejsilnější stranou v průzkumu volebních preferencí. Vyplývá to z výsledků společné sondáže dvou zavedených agentur, které má ČTK k dispozici. OLaNO odsunulo na druhé místo nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD), která průzkumům obliby politických stran na Slovensku vévodila v uplynulých více než 15 letech.

OLaNO v novém průzkumu agentur AKO a Focus podpořilo 19,1 procenta rozhodnutých voličů. Protikorupční hnutí OLaNO Igora Matoviče by tak dokázalo sestavit vládu s většinovou podporou ve sněmovně spolu s nejméně třemi dalšími opozičními či neparlamentními seskupeními, které se rovněž vymezují vůči Směru-SD expremiéra Roberta Fica.



Preference Směru-SD, jehož volebním lídrem je premiér a místopředseda strany Peter Pellegrini, dosáhly 15,6 procenta. Popularita sociálních demokratů na Slovensku dlouhodobě klesá. Ve volbách v roce 2012 strana dostala 44,4 procenta hlasů, ještě před čtyřmi lety byl její volební výsledek 28,28 procenta. I podle nejnovějšího průzkumu by ze sněmovny vypadli oba stávající koaliční partneři Směru-SD, a to Slovenská národní strana a Most-Híd.

Na třetím místě s podporou 9,8 procenta skončila v průzkumu krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, která se se ziskem osmi procent hlasů postarala o největší překvapení parlamentních voleb v roce 2016.

Do sněmovny by se podle průzkumu, který agentury AKO a Focus uskutečnily na vzorku 2000 respondentů od 20. do 24. února, dostalo celkem sedm stran, hnutí a koalic.