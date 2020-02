Weinstein skončil po odsuzujícím verdiktu v nemocnici. Cítil bolest v hrudi

New York Bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi se cestou od soudu do vězení přitížilo a musel být převezen do nemocnice. Stalo se tak poté, co jej porota v pondělí uznala vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění, za což mu hrozí až 29letý trest vězení. V úterý o tom informovala agentura Reuters.

Weinstein, který byl dříve považován za jednoho z nejmocnějších mužů Hollywoodu, podle poroty v roce 2006 sexuálně napadl asistentku produkce Mimi Haleyiovou, za což mu hrozí 25 let vězení. V roce 2013 pak podle verdiktu znásilnil tehdy aspirující herečku Jessiku Mannovou. Protože ale nepoužil násilí a ani jím nehrozil, může za tento čin dostat maximálně čtyři roky za mřížemi.

Porota uznala producenta Harveyho Weinsteina vinným ze sexuálního napadení, doživotí mu však nehrozí Soudce po zaznění verdiktu poroty, proti němuž se Weinstein odvolal, producenta okamžitě poslal do vězení, ze soudní sítě ho vyvedli policisté v poutech. Weinstein přitom dosud pobýval na svobodě, v květnu 2018 byl propuštěn na kauci poté, co se sám vydal policii. Weinstein u soudu vypadal slabě a používal chodítko. V newyorské nemocnici Bellevue byl přijat na oddělení, v němž se léčí trestanci. Americká média uvedla, že cítil bolest v hrudi a problémy mu dělalo i zrychlené bušení srdce. Mluvčí nemocnice Juda Engelmayer sdělil, že Weinstein byl hospitalizován, o čemž při převozu od soudu do věznice rozhodl přítomný lékař. V nemocnici mu z preventivních důvodů předepsali léky na vysoký krevní tlak a cukrovku, kterou trpí. Podle Reuters není zatím jasné, jak dlouho Weinstein v péči lékařů zůstane a kdy do vězení nastoupí. O konečné výši trestu rozhodne soudce 11. března.