Začíná poslední kapitola #MeToo. Případ Weinsteinova údajného sexuálního násilí změnil tvář USA

WASHINGTON/PRAHA V pondělí začal soud s bývalým filmovým producentem Harveym Weinsteinem. Případ, který byl u zrodu hnutí MeToo, stojí na dvou hlavních svědkyních a zdá se, že již teď změnil tvář USA.

„Stojím tady jako jedna z žen, které prolomily mlčení, které byly silné, aby dokázaly mluvit o násilí,“ řekla na úvod včerejší tiskové konference před soudem v New Yorku americká herečka Rosanna Arquettová, jedna z žen, jež žalují bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina ze sexuálního obtěžování.

„Stojíme na začátku nového roku, nové dekády. Jsme tady, aby nastal konec obviňování obětí, konec prázdných omluv, abychom zajistily, že se pozornost zaměří na násilníka, a ne na oběti, aby byla zajištěna spravedlnost.“

Před soudní budovou vystoupilo sedm žen. Byly prvními, které promluvily o machistické kultuře v Hollywoodu, a jejich výpovědi zažehly před dvěma lety hnutí #MeToo.

Ženy, které měl filmový producent Weinstein sexuálně obtěžovat. Herečka Rosanna Arquettová stojí u mikrofonů.

Obvinění 67letého Weinsteina ze sexuálního obtěžování a násilí sahají několik desítek let do minulosti a prokurátoři měli v rukou výpovědi více než 80 žen, jež filmový producent údajně napadl. Mezi nimi například herečky Salmu Hayekovou, Gwyneth Paltrowovou či Umu Thurmanovou. Soudní spor tak již má v tuto chvíli (přestože je teprve vybírána porota) miliony diváků a podle deníku The New York Times bude mít „verdikt nedozírné důsledky“. Řada podporovatelů hnutí #MeToo totiž doufá, že by se na základě soudního rozhodnutí mohly změnit zákony v přístupu k obětem sexuálního násilí.

Aby se děti nemusely bát

„Doufám, že je to začátek změny. Aby se naše dcery nemusely potýkat s tím, co jsme zažily my. A pokud budou, tak aby se nemusely bát o tom mluvit,“ uvedla další údajná Weinsteinova oběť Paula Williamsová. Mezitím se ale právníci filmového producenta, jemuž se rozpadlo manželství a přišel o reputaci i firmu, snaží u soudu argumentovat tím, že hnutí #MeToo již zašlo příliš daleko.

„Harvey Weinstein změnil všechna pravidla v pracovním prostředí. Díky němu jsem potkala snad ty nejsilnější ženy. Jsem v pohodě s tím, že budu známá jako ‚pomalovaná holka‘, pokud on bude známý jako násilník a sexuální predátor,“ prohlásila novinářka Lauren Sivanová, kterou měl Weinstein sexuálně obtěžovat před dvanácti lety.

Soudní pře má ale velice nejistý výsledek. Před tribunálem se sice objeví několik svědkyň, aby dokreslily vzorec chování Harveyho Weinsteina, ale spor stojí primárně na obvinění od dvou žen.

Harvey Weinstein míří k soudu.

První je Weinsteinova asistentka, kterou podle prokuratury producent v roce 2006 nutil k orálnímu sexu. Druhou, zatím neznámou ženu měl v roce 2013 znásilnit. Většina dalších obvinění se odehrála příliš dávno, aby mohla být vyšetřována, došlo k nim mimo jurisdikci newyorského soudu či šlo o nekorektní chování, jež však nebylo nezákonné.

Miliony na odškodném

Některé další ženy se příliš bály vystoupit před soudem, a tak zůstaly v anonymitě. Například jedna „aspirující mladá herečka“ podle BBC raději Weinsteina zažalovala sama a v prosinci získala při mimosoudním vyrovnání 25 milionů dolarů.

Weinstein, jemuž hrozí až doživotí, si najal postupně několik vlivných právníků, ale zakrátko se s nimi rozešel ve zlém a našel si jiné. Po vlně obvinění ze sexuálních útoků se stáhl z veřejného života a žije na předměstí New Yorku. Během cest do centra občas musí čelit verbálním útokům, loni v říjnu na něj třeba skupina žen v baru křičela, že je monstrum.

Nedávno pak vzbudilo rozhořčení Weinsteinovo vyjádření pro list The New York Post, že všichni zapomínají na jeho přínos filmu.