WHO doporučuje Slovensku snížit znečištění. V zemi pak údajně zemře až o 1600 lidí ročně méně

BRATISLAVA Slovensko se v Evropské unii řadí k zemím s nejvíce znečištěným ovzduším prachovými částicemi. Pokud by koncentrace sledovaných látek klesla na úroveň doporučovanou Světovou zdravotnickou organizací (WHO), každý rok by v pětimilionové zemi zemřelo zhruba o 1600 lidí méně.

Slovensko hlásí rekordní počet hospitalizovaných. Přísná omezení nepomáhají Upozornili na to analytici slovenského ministerstva životního prostředí. Ministr Ján Budaj ohlásil sérii opatření v zájmu zlepšení nepříznivé situace. V souvislosti se znečistěným ovzduším Slovensko čelí žalobě Evropské komise. „Stále platí, že na Slovensku umírají lidé, kteří by mohli žít. Poplatky za znečištění ovzduší zvýšíme násobně. Více než 22 let výše poplatků nebyla měněna. Slovensko si ve stávající situaci nemůže dovolit povolit žádnou novou investici, která by zvyšovala znečištění ovzduší,“ řekl Budaj před novináři. Nejhorší situace v kvalitě ovzduší je ve vybraných regionech na středním a východním Slovensku. Podle analýzy tam více než pět procent z celkového počtu úmrtí souvisí právě se špatným ovzduším. Budaj uvedl, že znečištění ovzduší souvisí s průmyslem, dopravou a vytápěním rodinných domů. Ministr očekává, že díky chystaným opatřením se Bratislava vyhne pokutě v souvislosti se žalobou Evropské komise. Ta minulý týden oznámila, že poslala Slovensko k unijnímu soudu kvůli špatné kvalitě ovzduší. Podle komise dosavadní opatření nebyla včasná a účinná. Budaj řekl, že Slovensko upozornění Evropské komise léta ignorovalo. Slovenské ministerstvo životního prostředí chce prosadit také opatření na výměnu zastaralých kotlů či zavedení pravidelných kontrol kotlů v domácnostech.