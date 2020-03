Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje nynější celosvětové šíření nákazy nového typu koronaviru za pandemii. V Ženevě to podle agentury DPA prohlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO dosud pro nákazu nepoužívala termín pandemie, který označuje epidemii globálního rozměru.

Celosvětově se koronavirem nakazilo přes 120 000 lidí, z nichž více než 4000 lidí infekci podlehlo.