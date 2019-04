Za Kimova dohledu testovala KLDR novou taktickou zbraň. Prvně od schůzky s Trumpem

PCHJONGJANG Severní Korea ve čtvrtek oznámila, že otestovala novou taktickou naváděnou zbraň. Na první podobný test od neúspěšného únorového summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem dohlížel diktátor Kim Čong-un. Podle světových agentur to uvedla oficiální severokorejská agentura KCNA.

Zda jde o raketu či jiný typ zbraně, to Pchjongjang neuvedl. Označení taktická se však používá pro střely krátkého doletu do několika set kilometrů, takže území Spojených států by pravděpodobně nedosáhla.



KCNA dodala, že zbraň má „specifický způsob navádění letu“ a „silnou hlavici“.

KLDR obnovila základu pro raketové testy

Dokončení této zbraně je podle Kima „velmi významná událost pro zvyšování bojové síly“ severokorejské armády, uvedla agentura.



Trump se Kima snaží přesvědčit o jaderném odzbrojení Korejského poloostrova, jejich únorové jednání však ztroskotalo na severokorejském požadavku zrušení všech amerických sankcí. Rozhovory od té doby nepokročily a KLDR pohrozila tím, že přehodnotí dřívější zákaz raketových a jaderných testů. Podle satelitních snímků v posledních týdnech začala obnovovat činnost nejméně na jedné základně sloužící před začátkem rozhovorů k raketovým testům.

Jihokorejští experti se podle agentury Reuters na základě informací poskytnutých Pchjongjangem shodují, že jde o střelu krátkého doletu, která může být odpalována ze země, vzduchu či moře a likvidovat lodě, tanky či letadla.

Korea vzkazuje USA, že na sankce nehledí

Kim dohlížel na test nové zbraně již v listopadu, což diplomaté vykládali jako snahu vyvinout tlak na Washington před dalšími vyjednáváními. Nyní někteří experti hovoří o tom, že KLDR dává Washingtonu najevo, že si bez ohledu na sankce jde svou cestou. Krok je podle nich součástí dlouhodobé snahy KLDR vybavit armádu technicky vyspělými zbraněmi.



Jednání s USA se přitom týkají výhradně jaderných zbraní a mezikontinentálních raket, které by mohly ohrozit americké území, připomněl washingtonský analytik Harry Kazianis.

Američtí představitelé se podle Reuters nechtěli k testu vyjadřovat, ačkoli připustili, že o něm vědí.