Za předčasný konec jádra v Německu dostanou energetické společnosti odškodnění. Návrh zákona míří do parlamentu

BERLÍN Německá vláda ve středu schválila návrh zákona o finančním vyrovnání za předčasné uzavření jaderných elektráren. Provozovatelé dostanou 2,428 miliardy eur (63,8 miliardy Kč). Návrh ještě musí potvrdit parlament. Úprava, která by měla vstoupit v platnost na konci října, ukončí dlouholeté právní spory o podobu odškodnění. Vláda se rozhodla pozastavit produkci energie z jádra v roce 2011 po nehodě v japonské jaderné elektrárně Fukušima.

„Kabinet schválil odškodnění,“ uvedla vláda v prohlášení. „Producenti energie jsou výměnou za to povinni ukončit všechny právní spory a také správní řízení, která s dohodnutým odchodem od jaderné energetiky souvisejí,“ dodal kabinet.



Německý ústavní soud loni na podzim po stížnosti energetických firem rozhodl, že předchozí nabídka vlády nebyla dostatečná. Vyzval k rychlému urovnání sporu, ve kterém se angažovala hlavně společnost Vattenfall. Ta získá i nejvyšší odškodnění, a to 1,425 miliardy eur. Společnost RWE dostane 880 milionů eur, zatímco E.ON obdrží 42,5 milionu eur a EnBW 80 milionů eur.

Soud už v roce 2016 také rozhodl, že odstavení jaderných elektráren z provozu je legální, je však nutné lépe odškodnit provozovatele za ztrátu produkce.

Kabinet ve středu opět ujistil, že Německo nadále plánuje produkci energie z jádra zastavit nejpozději do konce roku 2022. „Spolková vláda nijak neuvažuje o tom, že by životnost zbývajících jaderných elektráren prodloužila, a to ani z důvodů ochrany klimatu,“ dodává vládní prohlášení.