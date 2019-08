Zastavme muže s oranžovými vlasy, velí americká herečka a aktivistka. Nechce, aby Trump znovu vyhrál volby

Pittsburgh Herečka, aktivistka a fanynka Demokratické strany Alyssa Milanová spustila svou osobní kampaň zaměřenou proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vyjádřila se, že doufá, že zastaví „muže s oranžovými vlasy“ v tom, aby vyhrál příští prezidentské volby v roce 2020. Kampaň cílí zejména na voliče tří amerických států – Michiganu, Pensylvánie a Wisconsinu.

Milanová začala spolupracovat s organizací Movement Voter Project, aby pomohla získat peníze pro místní uskupení, aby ohrozila prezidenta Trumpa v příštích prezidentských volbách.



„Pojďme obrátit Wisconsin, Pensylvánii a Michigan. Tohle je ta nepřesvědčivější strategie, jakou jsem v životě slyšela. Může zastavit muže s oranžovými vlasy a podpořit místní hrdiny,“ napsala Milanová. „Prosím připojte se ke mně v podporování těchto úžasných, nedostatečně financovaných místních skupin, abychom zachránili naši zemi,“ dodala herečka.



Právě ve Wisconsinu, Michiganu a Pensylvánii vyhrál Trump ve volbách v roce 2016 s těsným výsledkem, například v Michiganu zvítězil se ziskem jen 11 000 hlasů nad Hilary Clintonovou.



V pondělí Milanová oznámila spuštění osobní kampaně pod názvem „The 2020 Fund“. Konkrétně by chtěla ve spolupráci s Movement Voter Project podpořit organizace Detroit Action, bojující za politická, ekonomická a rasová práva pro příslušníky dělnické třídy v Detroitu; skupinu Michigan Liberation, která prosazuje celostátní reformu rasových, genderových, ekonomických či kriminálních otázek a uskupení The Mothering Justice, to žádá například cenově dostupnou dětskou péči či zvýšení minimální mzdy.

Všechny tři organizace sídlí v Michiganu, finanční podpory by se ale mělo dostat i uskupením ve Wisconsinu a Pensylvánii.



Alyssa Milanová se na sociálních sítích často vyjadřuje k nejrůznějším tématům. Na svém podcastovém kanále nazvaném Sorry Not Sorry diskutuje o sociálních, politických i kulturních otázkách. V minulosti také vyzývala ženy, aby se k ní připojily v „sexuální stávce“, a to poté, co Republikáni schválili zákon limitující potraty. Také například přirovnala MAGA čepice – červené čepice doplněné o slogan prezidenta Trumpa „Make America Great Again“ - k bílým kápím Ku Klux Klanu.