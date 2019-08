Zastřelil 17letého mladíka za krádež piva v hodnotě 46 korun. Za vraždu mu hrozí až 60 let vězení

Ve čtvrtek porota usvědčila Anwara Ghazaliho z vraždy druhého stupně. Nešťastná událost se přihodila v březnu loňského roku. Sedmnáctiletý Afroameričan Dorian Harris vyšel z obchodu s pivem v ruce, nápoj ale nezaplatil. Prodavač Anwar Ghazali neváhal a chopil se zbraně. „Nezabíjejte ho, je to jenom pivo,“ vzpomínala na svá slova v osudný den u soudu jedna ze svědkyň Beverly Loversonová.

Ghazali ji ale neposlechl. Vyběhl na parkoviště a několikrát po teenagerovi vystřelil. Poté se vrátil do obchodu a řekl: „Myslím, že jsem ho zastřelil,“ uvedla u soudu Amy Weirichová s dodatkem, že následně Ghazali obsloužil dalšího zákazníka a vůbec nezavolal o pomoc, stejně jako další svědci. Podle žalobkyně Lory Fowlerové prodavač svou oběť zasáhl minimálně třikrát. Ten poté vykrvácel. „Obžalovaný se stal soudcem, porotou i katem,“ konstatovala.

Tělo teenagera bylo nalezeno o dva dny později na dvorku poblíž obchodu. A byly v něm průstřely v zadní části stehna. Jedna z ran podle lékařského posudku zasáhla tepnu a teenager vykrvácel.

Ghazaliho obhájce Blake Ballin pro CNN sdělil, že Ghazali osudnou noc jednal bezohledně, ale jeho záměrem nebylo Harrisovi ublížit. Advokáta Ballina podle jeho slov potěšilo poroty odmítnutí tvrzení, že šlo o plánovanou vraždu motivovanou krádeží piva. To by totiž Ghazalimu hrozilo až doživotí.

Úmrtí mladého Afroameričana Doriana Harrise v březnu loňského roku vyvolalo v Memphisu vlnu protestů a rasového napětí. Podporu rodině oběti vyjádřila například dcera Martina Luthera Kinga.

Dear #Memphis: I’m here in your city. #DorianHarris should be here, too. If we don’t value black lives and believe that Dorian’s life is worth far more than an allegedly stolen beer, then we’re not authentically honoring my father. #MLK50Forward https://t.co/wzjKKRI1zj