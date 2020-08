Závod o vakcínu. Čína finalizuje hned čtyři přípravky proti koronaviru, aktivní jsou i další země

Praha Urputné hledání vakcíny na koronavirus už si vysloužilo přirovnání k vesmírnému závodu: zápolení, v němž se světové velmoci překonávaly v dobývání kosmu. Také vývoj očkování na covid táhnou silné státy světa. Do poslední fáze testování se zatím dostalo šest vakcín od stejného počtu vědeckých týmů, někdy mezinárodních.

Čtyři z přípravků ve třetím stadiu vědeckého bádání přitom nesou čínský otisk. Dalšími zainteresovanými zeměmi jsou USA, Velká Británie, Německo a zčásti i Švédsko. S vývojem se skutečně spěchá. Podle epidemiologa Romana Prymuly by první vakcína mohla být už na podzim. Spíše se ale počítá s polovinou příštího roku. Běžně se přitom očkovací látky vyvíjejí klidně i deset let. Jenže na to teď není čas.



„Veškeré světové dozorové agentury rozhodly o tom, že umožní registrovat vakcínu po neuvěřitelně krátké testovací době – po přibližně dvanácti až osmnácti měsících. Rizika, která jsou spojena s novou vakcínou, jsou totiž mnohem nižší než rizika, která jsou spojena s nemocí covid-19,“ řekl v rozhovoru pro LN Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.



Třetí fáze vývoje předchází schválení vakcíny a jejímu uvedení na trh. Tak daleko se dostali vědci ze slavné oxfordské univerzity ve spolupráci s britsko-švédskou farmaceutickou společností AstraZeneca. Společně chtějí vytvořit okolo dvou miliard dávek.

Statisticky největší šanci na úspěch má Čína, které se podařilo dostat do poslední fáze vývoje nejvíce vakcín. Na jedné pracují experti z pekingských laboratoří společnosti Sinovac. Na dalších dvou se podílí státem vlastněná farmaceutická firma Sinopharm s vědeckými týmy z Wu-chanu (odkud se pandemie covidu rozšířila do světa), respektive Pekingu. A říše středu počtvrté: šanghajská společnost Fosun Pharma je součástí sdružení čínských, amerických a německých firem, které se také dostaly do poslední fáze.



Trochu tajemnou roli ve vývoji hraje Rusko. Podle CNN pracují tamní vědci na tom, aby očkování mohli představit už 10. srpna. Kritici namítají, že Moskva nezveřejnila žádná data, a tak se odborníci obávají o bezpečnost a účinnost přípravku.

Ve třetí fázi výzkumu je také americká biotechnologická společnost Moderna, která studii provádí na vzorku 30 tisíc dospělých dobrovolníků. Federální vláda její snahu podpořila téměř miliardou dolarů (22 miliard korun). Výzkum je součástí operace Warp Speed, která je zaměřená na urychlení vývoje a následnou výrobu a distribuci léků a vakcín k léčbě covidu-19.

Už samotný název Warp Speed odkazuje k nadsvětelné rychlosti, kterou s oblibou používají autoři sci-fi. Američané tím patrně naznačují, jak moc si přejí svými finančními injekcemi vývoj proticovidové vakcíny akcelerovat. Použitím „vesmírného“ názvu jako by navíc opět odkazovali ke kosmickému závodu, během nějž si v době studené války poměřovaly síly USA a SSSR.

Ostatně nynější honba za vakcínou proti covidu je podobným soubojem o technologickou a vědeckou dominanci. Není proto divu, že Rusové zaujali podobně sebevědomý postoj.

„Připomíná to moment, kdy Sputnik letěl do vesmíru,“ uvedl pro CNN Kirill Dmitrijev, šéf ruského Státního investičního fondu, který výzkum očkovací látky financuje. Jeden z blízkých spolupracovníků ruského státníka Vladimira Putina tím odkázal na úspěšný start ruské rakety, která v roce 1957 vynesla na oběžnou dráhu Země první umělou družici. „Američané byli překvapení, když o Sputniku slyšeli. S naší vakcínou je to stejné, Rusko ji vyvine jako první,“ uvedl Dmitrijev.

„Čína nevyhraje“

V dnešním multipolárním světě spolu ale soupeří více významných světových aktérů. Ke slovním přestřelkám tak dochází i na ose mezi Washingtonem a Pekingem. Dokládají to čerstvá slova amerického epidemiologa Anthonyho Fauciho. „Čína závody o vakcínu nevyhraje,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters.



Ke svému vyjádření se uchýlil přesto, že má komunistická velmoc nejvíce očkovacích „želízek“ v ohni, a má tak solidní šanci, že s vývojem vakcíny uspěje.

„Myslím si, že jsme všichni víceméně ve stejném bodě,“ řekl Fauci. „Určitě se nedostanou k cíli o mnoho dříve než my, tím jsem si jistý,“ dodal bez velkých argumentů. V průběhu včerejška pak prohlásil, že by americká očkovací látka mohla být dostupná příští rok. Dodal ale, že patrně nebude pro všechny, nýbrž zpočátku jen pro vybrané skupiny.

To poněkud kontrastuje se slovy, která zaznívají z Moskvy. Rusové tvrdí, že vakcínu představí už 10. srpna. Podle dostupných informací přitom nedokončili ani druhou fázi výzkumu. O to více překvapuje, že ji prý hodlají ukončit za pár dní – 3. srpna – a následnou třetí fázi provést paralelně s očkováním zdravotnického personálu. Právě na lidech z „první linie“ tak budou sérum v podstatě zkoušet.

Podle vyjádření ruských vědců proběhl vývoj tak rychle, protože se jedná o modifikovanou látku, která byla vytvořena už dříve k boji proti jiným nemocem. Podle CNN to ale odborníci zpochybňují, protože Rusko nezveřejnilo žádná vědecká data.

Diplomatické kočkování velmocí už vedlo i k většímu mezinárodnímu skandálu. Vlády Británie, Kanady a USA se ve společném prohlášení vyjádřily, že se Rusko snaží ukrást data, která s vývojem vakcíny souvisí. Došlo k tomu jenom několik dní předtím, než vědci z Oxfordu zveřejnili výsledky aktuálně testovaného přípravku proti covidu.

„Hackeři se pokusili o krádež informací ohledně vývoje vakcíny,“ řekl v televizi Sky News náměstek ministra vnitra pro bezpečnost James Brokenshire. Moskva hackerské útoky i snahy o „ukradení“ vakcíny popírá.

Stamiliony dávek pro EU

Evropská komise mezitím včera oznámila, že díky dohodě s francouzskou farmaceutickou skupinou Sanofi zajistí pro unijní země 300 milionů dávek vyvíjené vakcíny. Pokud testy dopadnou dobře, budou si ji země EU moci zakoupit. „Postoupili jsme v debatách i s několika dalšími společnostmi. Protože nyní nevíme, která vakcína bude nakonec nejlépe fungovat, investuje Evropa do různorodého portfolia slibných látek, které vznikají různými technologiemi. To zvyšuje naše šance, že rychle získáme přípravek pro boj s virem,“ uvedla šéfka komise Ursula von der Leyenová.



Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tento týden uvedl, že Česko by podle aktuálních propočtů potřebovalo zhruba 3,5 milionu dávek vakcíny proti covidu-19.