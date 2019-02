Zeď nebude, shodl se Kongres. Rozhodnutí stojí na Trumpovi, ohrozit může statisíce lidí

WASHINGTON/PRAHA Vyjednavači demokratů a republikánu v americkém Kongresu dospěli v noci na úterý k dohodě, která může odvrátit hrozbu dalšího „shutdownu“ (uzavření) federální vlády. Do pátku ji musí schválit Sněmovna reprezentantů a prezident, jinak budou opět statisíce Američanů bez výplat. Naděje však nejsou valné.

Spojené státy se stále vzpamatovávají z nejdelšího období platební neschopnosti federální vlády, která podle odhadů kongresového rozpočtového výboru stála americké občany přinejmenším 11 miliard dolarů. Po pětatřiceti dnech, kdy přes 800 tisíc zaměstnanců americké vlády nedostávalo výplaty, nakonec prezident Donald Trump ustoupil a koncem ledna schválil dočasné financování úřadů do 15. února.



S blížícím se termínem se tak američtí politici snaží přijít s řešením, které by předešlo podobnému patovému stavu. Obě strany sporu – demokraté kontrolující Sněmovnu reprezentantů a prezident Trump – si však trvají na svém. Prezident stále požaduje, aby se v rozpočtu federální vlády objevily finanční zdroje ve výši 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun) na vybudování hraniční zdi s Mexikem, zatímco demokraté tento podle nich přemrštěný návrh odmítají.

I proto bylo značným překvapením, když v noci na úterý oznámily kongresové vyjednávací týmy Republikánské a Demokratické strany, že dospěly ke kompromisu schůdném pro obě partaje. „Strany se dohodly na poskytnutí 1,375 miliardy dolarů na oplocení a fyzické bariéry na mexické hranici,“ informoval deník The New York Times.

Podle informací ze dvou anonymních zdrojů tak může vzniknout 88 kilometrů dlouhý plot Rio Grande Valley na jihu Texasu a případně bariéry na místech, kde si to vyžádají komunity či životní prostředí. To však představuje pouze část 322 kilometrů dlouhé železobetonové zdi, kterou svým voličům slíbil Donald Trump. Dokument navíc zakazuje vybudování betonové zdi a umožňuje stavění bariér jen podle již existujících způsobů.

Demokraté zároveň souhlasili s dalšími výdaji na ochranu hranic ve výši 1,7 miliardy dolarů na hraniční kontroly a pohraniční stráž. Opozice sice Trumpovi částečně ustoupila, když připustila existenci plotu a bariér na hranicích s Mexikem, ale rozhodnutí neposkytnout financování v plné výši stále dohodu ohrožuje. I proto prezident Trump v úterý oznámil, že se stále ještě nerozhodl, zda bude s dohodou o financování vlády USA souhlasit, nebo ne. Pokud by prezident ujednání schválil, měla by vláda zajištěny finance do konce letošního září.

V důležité dohodě se v rámci kompromisních jednání nakonec neobjevil demokratický návrh omezit počet míst v detenčních zařízeních, který měl za cíl snížit počty internovaných přistěhovalců. Demokraté od tohoto požadavku ustoupili, což prý výrazně posunulo jednání kupředu.

Podpora Trumpa jistá není

Prozatímní kompromis má údajně podporu vůdce republikánů v Senátu Mitche McConnella a demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, což je velký posun kupředu a je tak vysoce pravděpodobné, že dohoda projde Kongresem. Vše se však může zadrhnout na rozhodnutí prezidenta.

Ten dal v minulých dnech několikrát najevo, že nebude-li součástí dohody 5,7 miliardy dolarů na stavbu zdi, je jednání zbytečné. Prezident má navíc v rukávu stále jednu možnost, jak docílit postavení zdi, aniž by potřeboval schválení financování od amerického Kongresu.

Trump by mohl vyhlásit stav pohotovosti, čímž by se rozšířily jeho pravomoci v dané oblasti a prezident by tak mohl nařídit vybudování zdi jako součást boje proti kriminalitě či pašování drog a lidí. Právě tento krok již prezident Trump několikrát naznačil. „V současnosti zkoumáme možnosti národního pohotovostního stavu, protože před sebou máme pohotovost,“ řekl novinářům Trump 6. ledna. Zatím však nepodnikl žádný krok tímto směrem. Pravděpodobně i proto, že se k této variantě staví většina republikánských politiků odmítavě.

Prezident od výstavky zdi rozhodně neupouští. „Zeď potřebujeme, má být postavena a chceme ji postavit rychle,“ pronesl Trump v pondělí ke svým stoupencům v texaském El Pasu, které leží na hranici s Mexikem. „Zeď postavíme každopádně,“ dodal k davu.