Zemřel jediný černošský starosta New Yorku Dinkins. Bylo mu 93 let

New York Zemřel bývalý starosta New Yorku David Dinkins, první a dosud jediný Afroameričan v úřadu. Zemřel v pondělí ve věku 93 let, informovala v úterý agentura Reuters. V čele radnice největšího amerického města stál člen Demokratické strany v letech 1990-1993. Politika bez známek života našel v jeho bytě zdravotník, informovaly televizní stanice NBC New York a deník New York Post.

Rodák z New Jersey a vystudovaný matematik získal politické zkušenosti v místní organizaci Demokratické strany v Harlemu, historicky černošské čtvrti New Yorku.

VIDEO: Trapas Trumpova právníka. Místo volebního podvodu ‚odkryl‘ Giuliani jenom trik s vlastními vlasy V roce 1989 v místních volbách porazil v demokratických primárkách starostu Edwarda Kocha a následně v rozhodujícím souboji o radnici republikánského kandidáta Rudyho Giulianiho, který se však vítězství nad Dinkinsem dočkal o čtyři roky později. New York v té době sužovala vysoká kriminalita, nezaměstnanost a bezdomovectví. „Vyjadřuji svou nejhlubší soustrast rodině starosty Davida Dinkinse a mnoha Newyorčanům, kteří ho milovali a podporovali,“ uvedl na twitteru Giuliani, který je nyní osobním právníkem prezidenta Donalda Trumpa. „Věnoval velkou část svého života službě našemu skvělému městu,“ dodal Giuliani.