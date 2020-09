Biden a Pence si v New Yorku připomněli oběti útoků z 11. září, prezident Trump dojede na místo později

New York Americký viceprezident Mike Pence, prezidentský kandidát demokratů Joe Biden a newyorský guvernér Andrew Cuomo si v pátek v New Yorku, na místě, kde stávala dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra (WTC), připomněli oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Do někdejší dominanty New Yorku narazili před 19 lety teroristé s unesenými dopravními letadly, zahynuly tisíce lidí.

Experti zpochybňují válku proti teroru po 11. září: Vyhnala desítky milionů lidí a způsobila celosvětový chaos Biden a Pence se místo stisknutí ruky kvůli koronaviru pozdravili jen dotykem loktů. Oba měli roušku. Zhruba 200 osob se v New Yorku účastnilo ceremoniálu, při němž se nahlas četla jména téměř 3000 lidí, kteří zemřeli po nárazu dvou unesených letadel do WTC, třetího uneseného letounu do budovy Pentagonu a zřícení čtvrtého do pole u obce Shanksville v Pensylvánii po souboji cestujících s teroristy.

Později v pátek prezident Donald Trump a Biden Shanksville navštíví také, každý zvlášť. Před odletem z domova v Delaware Biden přislíbil, že nebude mluvit o ničem jiném než útocích z 11. září a doplnil, že jeho kampaň pro páteční den také stáhla veškerou reklamu. Zda tak na základně výzvy neziskové organizace 9/11 Day hodlá učinit i Trumpova kampaň, podle Reuters není jasné.

Trump by se v pátek měl u Národního památníku letu 93 v Shanksville zúčastnit ranního ceremoniálu. Letoun unesený teroristy se tam zřítil do pole, když se cestující pokusili únosce přemoci. Zahynulo 40 cestujících a členů posádky. Záměrem únosců přitom patrně bylo narazit do budovy Kapitolu nebo Bílého domu. Kvůli koronaviru nebude letos tato vzpomínková akce volně přístupná veřejnosti, uvedla podle Reuters správa národních parků. Později si oběti letu 93 připomene také Biden. S Trumpem se však ve státě, který bude klíčový v listopadovém souboji o post šéfa Bílého domu, nesetká. Při útocích na východní pobřeží USA, které provedla teroristická organizace Al-Káida, zahynulo 2977 lidí a 19 únosců. V letadlech, které se staly smrtící zbraní, zemřelo 265 osob včetně únosců.