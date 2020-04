‚Zažíváme 11. září stále dokola.‘ Záchranář z New Yorku popisuje běžný den během pandemie

Praha Poručík Anthony Almojera slouží 17 let jako záchranář v New Yorku, zároveň působí jako prezident Hasičského záchranného svazu. V rozhovoru pro britskou BBC hovořil o neděli 5. dubna, kterou popisuje jako nejtěžší den za celou jeho kariéru. „Volá nám stejně lidí jako během 11. září 2001, jenže volají každý den. Cítíte se hodně vyčerpán, když musíte dívce sdělit, že během tří dnů přišla o oba rodiče,“ popisuje Almojera.

„Odpočíval jsem pět hodin, což se dá vzhledem ke zhruba 1500 nouzovým telefonátům z předešlé noci považovat za solidní porci spánku. Při ranní sprše jsem poslouchal zpravodajství: jen další a další nakažení. Poté jsem se převlékl do uniformy a vyrazil, abych stihl začátek směny v 6:00,“ uvádí Almojera.

Záchranáři musí podle něj dezinfikovat všechno vybavení – sanitku, vysílačky, oděv, klíčky od vozu – protože virus se může udržet kdekoliv. „Ve válce aspoň vidíte kulky, víte kdo je váš nepřítel. U virové nákazy tomu ovšem tak není,“ dodává.



Anthony nyní pracuje 16 hodin denně, aby chránil životy newyorčanů před nemocí covid-19. Stát New York podle bilance z 12. dubna eviduje přes 9300 obětí a 181 144 nakažených, což je více, než měly nejhůře zasažené evropské země. Španělsko dle Worldometers v neděli 12. dubna v 16 hodin uvádí celkem 166 019 nakažených, Itálie 152 271 , Francie 129 654 a Německo 125 452 .

„Rychlý nárůst případů jsme zaznamenali okolo 20. března. O dva dny později již bylo jasné, že čelíme velkému průšvihu. Jak to asi máme zvládnout s tak omezenými prostředky, ptali se zdravotníci mezi sebou. Bylo jediné východisko: pustit se do práce co nejdříve,“ popisuje začátek pandemie ve městě zkušený záchranář.

První nedělní případ

Jako mnohaletý profesionál jezdí Anthony k případům vždy společně se 2 mladšími zdravotníky. V popisovaný den dostali první přidělený úkol v 7:00, šlo o srdeční zástavu. „V těchto dnech panuje velký nedostatek personálu. Každý den nám volá minimálně 6500 lidí vyžadujících pomoc,“ říká Anthony. Dle jeho informací je pětina všech záchranářů aktuálně na neschopence kvůli koronavirové nákaze.

„Přijíždíme na příslušné místo, nasazujeme si ochranný komplet. Nalézáme zde nehybně ležícího muže. Jeho rodina nás informuje, že v posledních pěti dnech trpěl horečkou a kašlem. Zahajujeme resuscitaci, kolega mu zasouvá trubičku do krku, aby místo muže dýchal on. Po 30minutové snaze ho prohlašujeme za mrtvého. Zkontroluji psychický stav svého týmu, dekontaminujeme vybavení a poté přepínám tlačítko na znamení toho, že jsme připraveni vyjet k dalšímu případu,“ popisuje perný den Anthony.

Město New York má obecně jednu z nejvytíženějších tísňových linek vůbec, denně na ni v průměru volá okolo 4000 lidí, kteří ovšem ne vždy vyžadují urgentní záchranu. Největší zkouškou před koronavirovou krizí byl pro záchranné složky osudný den 11. září 2001, kdy zavolalo o pomoc zhruba 6400 lidí. Nyní prožíváme jedenácté září každý den, sděluje dlouholetý zdravotník.

Po 20 minutách je Anthonyho tým přivolán k další srdeční zástavě. Stejné příznaky, stejný postup, stejný výsledek, popisuje. „Zmáčknout tlačítko, dostat nový případ. Scéna se opakuje stále dokola.“ Poté co koronavirus zaútočí na plíce, přestane tělo být dostatečně okysličováno, což vede k selhání dalších životně důležitých orgánů - jako například k srdeční zástavě.

Okolo 11. hodiny byl už tým přivolán k šesti srdečním zástavám. V rámci běžného provozu je prý frekvence takovýchto výjezdů dva až tři za týden. „Někdy toho může být víc, ale nikdy nezažíváme tohle. Nikdy.“ Zatím jen v jediném případu během dnešního dne nešlo o úmrtí na koronavirus, říká Anthony. Muž spáchal sebevraždu.

Dvojitý pohřeb

Sedmý výjezd zavede svaté všedního dne, jak záchranáře nasazující vlastní životy označil papež František během velkopáteční mše, do domu ženy, ve kterém už tento týden jednou byli. Dcera resuscituje na podlaze ležící matku, záchranářům oznamuje, že „měla příznaky“. Medikové přebírají oživování, Anthony vyzpovídává dceru. Matka prý byla nemocná několik dnů, ale rodina pro ni nemohla sehnat testy. Ve čtvrtek zde záchranáři byli pro otce dívky, který nakonec nepřežil. Žena se tváří apaticky, popisuje Anthony.

„Vracím se do vedlejšího pokoje s nadějí, že se záchrana zdařila. Zdravotnice ke mně vzhlédne, po 17 letech služby tento pohled již moc dobře znám. Její oči říkají ne. Takže nyní musím jít říct ubohé dceři, že v rámci pouhých tří dnů zemřeli na nemoc oba její rodiče. Bude muset uspořádat dvojitý pohřeb, pokud se jí tedy poštěstí mít alespoň nějaký, protože nyní se nekonají. Po tomto případu potřebuji na chvíli ven nadýchat se čerstvého vzduchu. Nikdo nic neříká, ale všichni cítíme to samé. Čas ale hraje proti nám, mačkám znovu tlačítko.“

Den záchranářů pokračuje v podobném tempu. Okolo 18. hodiny dokončili desátý případ. Šlo o rodinu Asiatů, kteří se dlouho nemohli smířit s tím, že jejich strýc skutečně opustil tento svět. „Naléhají na mě, ať ho převezeme do nemocnice. To nemohu učinit, i kdybych chtěl – nemocnice totiž nepřijímají nikoho, kdo nevykazuje známky života. Syn zesnulého se mě ptá, proč jeho strýci nenastartujeme znovu srdce. Musíte ho zachránit, prostě musíte, opakuje neustále,“ líčí pokračování hororového dne záchranář.

Nečekanou nepříjemností spojenou s nošením respirátoru je, že zakrývá polovinu vaší tváře, říká Anthony. Záchranářovy možnosti jsou omezeny pouze na mluvení. Když může člověk ukázat svou tvář, pacienti či pozůstalí cítí čišící emoce. Nyní mohou vidět jen mé vystrašené oči, dodává.

Smrt naděje

„Je půl desáté večer, ještě hodinu a půl do konce dnešní směny. Nikdy jsem nebyl tak vyčerpaný jako teď, když jsem musel již dvanácté rodině během jednoho dne říci, že je mi to velmi líto, ale pro jejich blízkého člověka nemůžeme nic víc udělat.“ Po konci služby jede Anthony domu, kde ho nikdo nečeká. Tentokrát je to poprvé v životě, co mi to takto vyhovuje, říká. Nechtěl by prý navíc ke všemu zažívat strach, že může nakazit někoho ze své rodiny.

Jako praktikující buddhista je Anthony zvyklý zklidnit se po náročném dni pomocí meditace, nyní však má i on problémy s oproštěním se od svého zaměstnání. Napětí prý zůstává, protože člověk ví, že zítra opět zažije obdobných 16 hodin hrůzy. „Zdravotníci dokážou vydržet značný stres, protože i když jim někdo zemře přímo pod rukama, věří, že dalšího člověka zachrání. Zachraňování životů nám běžně docela jde. Ale v současné situaci hraje všechno proti nám. Bojujeme s neviditelným nepřítelem, který ochromuje občany, kolegy a momentálně i naší naději.“