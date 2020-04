Zapůsobilo na mě, jak se Češi spojili. Vláda USA by se mohla přiučit, říká americký exdiplomat Kashkett

Mnohé evropské státy se se současnou situací vyrovnávají lépe než americká federální vláda. Ta se již dopustila několika tragických chyb a mohla by se od evropských zemí přiučit, soudí bývalý americký diplomat Steve Kashkett, který v americkém tisku vyzdvihl český přístup k řešení koronavirové krize.

Kashkett napsal komentář pro americký list USA Today , který byl publikován 4. dubna a v němž popsal svou zkušenost s tím, jak se ke koronaviru staví Češi. Vyzdvihl především nařízení o povinném nošení roušek, což je téma, které nyní hýbe Spojenými státy. Amerika by se podle něj měla řídit českým příkladem, protože se zdá, že nošení roušek významně pomohlo udržet v ČR malé počty nakažených. Přiřadil tak Česko k zemím, kterým se daří držet pandemii pod kontrolou. Vyzdvihl především disciplovanost, s níž Češi vládní nařízení přijali.



Steven Kaskett za sebou má pětatřicetiletou kariéru v americké diplomacii. V letech 2013-2016 zastával funkci Chargé d’affaires na americkém velvyslaneství v Praze a v současnosti učí mezinárodní vztahy na Anglo-americké vysoké škole v Praze. Mezi jeho zaměření patří vztahy Spojených států s Evropou, Mexikem, zeměmi Blízkého východu a mezinárodní bezpečnost.



V rozhovoru pro server Lidovky.cz popsal, v čem by se podle něj Spojené státy měly dále inspirovat v Evropě a jak by současná krize mohla ovlivnit budoucnost mezinárodních vztahů se Spojenými státy.

Lidovky.cz: Jaké jste dostal reakce od lidí ze Spojených států na váš komentář v USA Today?

Reakcí jsem dostal hodně. Mnohé od lidí, které znám, ale některé i od těch, které neznám, a všechny byly velmi pozitivní. Myslím, že Američané vidí, že jiné země odvádějí v této krizi lepší práci než naše vlastní vláda. A důvodem, proč jsem ten komentář napsal, bylo vysvětlit americké veřejnosti, že česká vláda skutečně dělá mnoho pozitivních a prozíravých kroků a že by se z toho ta americká mohla poučit. A myslím, že Američané, kteří se k mému článku vyjádřili, tomu rozuměli. Jak si dovedete představit, mezi mnoha lidmi ve Spojených státech je ohromná frustrace z toho, jak naše federální vláda tuto zoufalou situaci nezvládá.

Lidovky.cz: Myslíte, že by Američané byli pro zavedení obecného nošení roušek? Jak by se k takovému kroku stavěli?

Ve Spojených státech to bude velmi složité, složitější než zde. Protože zatímco společnost v České republice je poměrně malá a homogenní, Spojené státy jsou samozřejmě mnohem větší a různorodější. Lidé tam jsou velmi individualističtí a nejsou příliš zvyklí dodržovat pravidla nastavená vládou. Češi, alespoň podle mé zkušenosti, více dodržují pravidla, takže zde to funguje lépe. Velmi na mě zapůsobilo, když jsem viděl, jak během pár hodin od vládního nařízení povinného nošení roušek najednou skutečně většina lidí na ulici roušky měla. Ale věřím, že v Americe by to také bylo možné a lidé by si na nošení roušek také zvykli. Museli by ale, tak jako se to stalo tady, pochopit, jak moc důležité to pro omezování počtu nakažených je.

Lidovky.cz: Češi si dokonce začali šít masky sami doma...

Ano, považoval jsem za důležité vysvětlit v tom mém komentáři, že zde to nebylo o tom, že by si lidé nakoupili profesionální roušky pro nemocnice, ale bylo to o tom, že se lidé spojili dohromady a vyrobili si roušky doma. Bylo skutečně působivé vidět, že se celá země mobilizovala, aby roušky vyrobila ve velmi krátkém čase a pro všechny. Myslím, že ve Spojených státech je něco takového také možné, ale zároveň mnoho Američanů je frustrovaných z toho, že náš vlastní prezident doporučení nosit roušku nedodržuje. A to přestože jeho vlastní šéf zdravotnické služby a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), což je hlavní americká vládní zdravotnická isntituce, už nyní doporučili, aby lidé nosili domácí roušky, když půjdou ven. Prezident ale stále říká, že on sám to dělat nebude. Mnozí lidé toto považují se hrozný příklad, který rozhodně nošení masek nepodporuje tak, jako se tomu děje zde. Když premiér Babiš, nebo další představitelé české vlády vystupují v televizi, roušky nosí, aby šli příkladem. A je potřeba aby se toto stalo i ve Spojených státech.

Lidovky.cz: Změní podle vás Trump svůj názor a doporučení ohledně nošení roušek podpoří?

Nemohu předvídat, co Trump udělá, ale jak jsem říkal americká vláda skrz Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a šéfa zdravotnické služby již v posledních dnech český model podpořila a doporučuje, aby lidé roušky nosili. Rozdíl je, že ve Spojených státech by bylo pro federální vládu velmi složité lidem jejich nošení nakázat. Nejsem si jistý, jestli federální vláda tuto autoritu má, je možné, že by se to muselo rozhodnout na úrovni jednotlivých států, protože ve Spojených státech je federální systém. Taky je to v tomto jednodušší, protože to může udělat vláda.

Lidovky.cz: A jednotlivé státy takové opatření podporují?

Ano, během posledních dnů guvernéři mnoha států vydali doporučení, kterým důrazně vyzývají lidi, aby látkové roušky nosili kdykoliv opustí své domovy. Ale nevím, jestli toto bylo někde uzákoněno tak, aby bylo možné nedodržení trestat pokutou či zatčením. Zde je samozřejmě zákon, který velmi rychle schválil parlament a to je velmi pozitivní. Ale přesto je pravda, že pořád potkáte některé lidi, kteří sice mají roušky, ale nemají je celou dobu přes nos a ústa. Zdejší problém je, že Češi jsou velmi sociální, rádi si ve slunečný den vyjdou ven, dají si pivo, zakouří si nebo si dají něco k jídlu a roušky pak mají stažené u krku. Popravdě řečeno myslím, že policie by měla ten zákon na tomto malém počtu lidí, co zákon nedodržují, lépe vymáhat. To by ten požadavek na nošení posílilo. Ale jak jsem říkal, ve Spojených státech by toto bylo o něco složitější než zde. Důvod, proč jsem napsal ten komentář byl, že nošení roušek bylo tak důležité a mělo takový pozitivní efekt na počty infikovaných, že myslím, že by bylo extrémně cenné, kdyby se Spojené státy od země, jakou je Česká republika přiučily.

Lidovky.cz: Jak může současná situace podle vás proměnit vztah Spojených států k Evropě?

To je v tento moment velmi těžké říct. Spojené státy měly až do doby Trumpovy administrativy s Evropou velmi pozitivní vztahy. I když se vyskytly nějaké spory, byly řešeny se vzájemných respektem a přátelstvím. Bohužel pod současnou administrativou se vztah mezi Evropou a Spojenými státy stal velmi napjatým a složitým. A to již před touto krizí a je složité říct, jak moc krize toho pod touto administrativou promění. Myslím, že aby se vztahy Spojených států a Evropy dostaly na úroveň tak blízké aliance, jaká byla před rokem 2016, budeme muset počkat na konec Trumpova prezidentství.

Lidovky.cz: Myslíte, že požádá americká vláda státy Evropské unie o pomoc a nastaví užší spolupráci při řešení této krize?

Opět nemohu soudit, co udělá americká vláda, ale osobně si myslím, že by lepší kooperace s evropskými vládami byla pro americkou vládu velmi užitečná a mohla by se toho od evropských zemí mnoho přiučit, protože odpověď americké federální vlády zatím byla hrozná a plná tragických chyb. A nemyslím tím pouze od České republiky, například Německo dělá v boji s virem mnoho působivého.

Lidovky.cz: Jaká opatření, která vidíte v Evropě, byste rád viděl také ve Spojených státech?

Na to nejsem expert, ale samozřejmě lepší testování, lepší monitorování lidí, kteří onemocní, a samozřejmě lepší vymáhání dodržování uzavírky všech neesenciálních obchodů a nošení roušek. Všechny tyto věci jsou v mnohých evropských zemích zvládány lépe než ve Spojených státech.

Lidovky.cz: Jak situace promění roli Spojených států v mezinárodním prostředí a v diplomatickém světě?

O americké zahraniční politice učím kurzy na Anglo-americké univerzitě v Praze a na Univerzitě Karlově, tak jak říkám tam, věřím, že obraz a vliv Spojených států pod současnou administrativou utrpěl a pravděpodobně bude dále pošramocen nedostatky amerického vedení v době této krize. A tedy schopnost Spojených států hrát ve světě vedoucí roli bude pravděpodobně kvůli tomu, co se děje nyní, poškozena.

Lidovky.cz: Myslíte, že situace ovlivní americké prezidentské volby? Bude současná situace pro Donalda Trumpa spíše výhodou, či nevýhodou?

To je nemožné nyní říci, myslím, že hodně lidí ve Spojených státech si uvědomuje, že při řešení této krize neodvádí dobrou práci. Mnozí z jeho podporovatelů ale nejsou ochotni přijmout jakoukoliv kritiku na jeho adresu. Takže nyní je ještě příliš brzo hodnotit, jak to ovlivní výsledky prezidentských voleb.