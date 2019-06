Zemřel, když se snažil zachránit 23měsíční dceru. ‚Rodina riskovala vše za lepší život‘

MATAMOROS/PRAHA V neděli přišel na policejní stanici ve městě Matamoros v Mexiku telefonát od zoufalé ženy, která křičela a plakala do telefonu. Její muž a dcera se utopili v řeče Rio Bravo, když se snažili překročit přírodní hranici do USA.

Snímek zemřelých obletěl svět. Šestadvacetiletý Salvadořan Óscar Alberto Martínez Ramírez a jeho dcera Valeria na něm leží ve vodě s obličeji pod hladinou. Dítě, kterému bylo jen 23 měsíců, má svou ruku obtočenou kolem otcova krku. Držela se ho i v posledních momentech.



Jejich těla policie nalezla jen kilometr od mostu, který umožňuje pohyb mezi americkým Brownsvillem a mexickým Matamoros. Tedy velmi blízko bezpečného přechodu. Podle reportérky mexického deníku La Jornada Julie Le Ducové dorazila rodina Ramírezových do Matamoros v neděli. Doufali, že se jim podaří získat azyl v USA. Došlo jim však, že by trvalo týdny, než by mohl začít samotný proces udílení azylu, a tak se rozhodli překročit hranice nelegálně.

Tania Vanessa Ávalos popisuje policistovi, kde zratila z dohledu svého manžela a dceru. Oba utonuli.

„Nejprve hranici překročil on s holčičkou a nechal ji na americké straně. Poté se otočil a vracel se na druhou stranu pro manželku, ale holčička se vrhla do vody na ním. Když se ji snažil zachránit, strhl je oba proud,“ popsala Le Ducová v reportáži, kterou otiskl deník The Guardian. Oba následně utonuli. Rio Bravo je silná a zrádná řeka, dodala novinářka. „Vypadá klidně ale v ní mnoho skrytých proudů a vírů.“

„Chtěli si jen splnit americký sen,“ napsala reportérka. Podle ní zavolal záchrannou službu a policii i někdo na americké straně řeky. Po několik hodin však bylo pátrání marné. Jejich těla nalezli záchranáři až druhý den dopoledne.

„Pracuji jako policejní reportérka již mnoho let. Viděla jsem hodně těl. I hodně utopených,“ dodala. „Zvyknete si vídat mrtvé. Pak ale vidíte něco takového a znovu pocítíte bolest. Vidíte, že otec schoval holčičku do svého trička, aby ji neodnesl proud. Zemřel, když se snažil zachránit její život.“

Počet migrantů zadržených na americko-mexické hranici v květnu letošního roku dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2006. Mnoho z těchto rodin prchá před násilím a bídou ve svých zemích ve Střední Americe.

Záchranáři pomáhají s pátráním po utonulých.

„Doufám, že se to změní. Mělo by. Tyto rodiny nemají nic a riskují vše za lepší život. Pokud nás takové scény nepřinutí se nad tím zamyslet, pokud nepohnou s našimi lidmi, kteří rozhodují, pak jsme na tom jako společnost špatně,“ napsala mexická reportérka.

Dopad zatím tato událost nemá. Americký prezident Donald Trump navíc tento týden pohrozil deportací milionů lidí, kteří ilegálně pronikli do Spojených států přes jižní hranici. Trump dal už v roce 2016 během volební kampaně najevo, že problémy migrace považuje za stěžejní bod svého politického programu, a zavázal se k razantním krokům, které proud přistěhovalců ze středoamerických států zastaví.