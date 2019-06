Výhrůžky smrtí kvůli migrantům. Práce politika se v Německu stává rizikovým povoláním

BERLÍN/PRAHA Vyhrůžky smrtí na adresu německých politiků se šíří jako na vodách kruhy; ve většině případů podezření padá na krajní pravici a neonacisty. Policie mezitím rozkrývá nedávnou vraždu čelného hesenského politika Waltera Lübckeho.

Kolín nad Rýnem, Hamburk, Lipsko, Chotěbuz. Všechna tato německá města – a bylo by možno jmenovat mnohá další – spojuje fakt, že jejich starostům či jiným čelným politikům v nedávné minulosti někdo vyhrožoval smrtí. Často šlo o opakované pohrůžky a v Německu to už nikdo nebere na lehkou váhu. Závažnosti totiž tématu dodala nedávná vražda Waltera Lübckeho, který zemřel násilnou smrtí v noci na 2. června na terase svého domu. Lübcke do svého skonu zastával post prezidenta Vládního obvodu Kassel (pozice zhruba na úrovni hejtmana českého kraje - pozn. red.).

Policisté a vyšetřovatelé sice v řadě případů vyhrožování tápou, neboť se dosud nepodařilo zachytit relevantní stopy, nicméně u rozkrytých kauz je velmi často tmelícím momentem napojení pachatelů na krajně pravicové či přímo neonacistické struktury. Cílem nenávistných útoků, které ovšem již v řadě případů přerostly ve fyzické násilí, jsou často politici, kteří se stavěli či staví vstřícně vůči běžencům, kteří do Německa přicházejí.

Případ statečné primátorky

Velkou pozornost na sebe přitáhl případ Henriette Rekerové, starostky milionového Kolína nad Rýnem. Politička totiž dne 17. října 2015 během předvolebního shromáždění jen těsně přežila potenciálně smrtící útok nožem, který na ni – den před komunálními volbami – spáchal 44letý muž. Podle prokurátora měl pachatel „zřetelně xenofobní sklony a hlavním důvodem násilného útoku byla jeho nespokojenost s přílivem uprchlíků.“



Starostka Kolína Henriette Rekerová.

Rekerová sice mohla následující den volby sledovat pouze z jednotky intenzivní péče kolínské nemocnice, ovšem hlasy občanů ji do starostenského křesla poslaly i tak. A kolínská starostka byla nyní mezi těmi, kteří dostali vyhrůžky smrtí. „Zastrašit se nenechám a neustoupím ani o centimetr,“ reagovala lakonicky dvaašedesátiletá Rekerová (bez stranické příslušnosti).

Podobně se k věci staví i sociální demokratka (SPD) Carola Veitová, předsedkyně zemského parlamentu v Hamburku. „Pravidelně dostávám nenávistné emaily a v poslední době, ano, přibyly i vyhrůžky smrtí. Je to samozřejmě nepříjemné, hlavně s ohledem na mé děti, ale já osobně žádný strach nemám,“ řekl Veitová deníku Bild.

Mnohým komunálním politikům ovšem hrozby komplikují život přinejmenším v tom, že musí – alespoň dočasně – žít pod policejní ochranou. S tím se potkal například primátor Lipska Burkhard Jung (SPD). I on si stojí za „lidským přístupem vůči uprchlíkům“ – a našli se tací, kterým se to nelíbí. Svoji nevraživost vůči primátorovi ventilují pravidelnou várkou výhrůžných emailů. „Policejní ochrana samozřejmě není nic příjemného,“ krčí rameny Jung a dodává: „Také jsme museli udělat nějaká opatření na úřadě; moje kancelář už zkrátka nemůže být jednoduše přístupná pro každého.“

Své ví o skrytých pohrůžkách i křesťanský demokrat (CDU) Jürgen Opitz, starosta Heidenau nedaleko Drážďan. Právě v jeho městě se od roku 2015 odehrálo několik násilných demonstrací, jejichž účastníci odmítali ubytovny pro uprchlíky. „Vyhrůžky jsem ve své poštovní schránce našel několikrát a jejich důvodem byla migrační problematika.. Chápu, že každý politik se občas musí umět vypořádat s nespokojeností občanů, jak se ale mám postavit k tomu, když mi někdo hrozí násilím?“ ptá se Opitz.

Stopy vedou k neonacistům

Minulý víkend policie zadržela 45letého Stephana E., kterého na základě ztotožnění stop DNA podezřívá z vraždy Waltera Lübckeho. Na základě dosud sporých informací, které vyšetřovatelé uvolnili, jde o „pravicového extremistu s násilnými sklony“, který má navíc za sebou kriminální minulost. V roce 1993 se neúspěšně pokusil spáchat atentát pomocí trubkové bomby před obydlím pro asylanty ve městě Hohenstein-Steckenroth. Obyvatelům se tehdy podařilo hořící auto uhasit a bomba byla zneškodněna ještě před detonací; pachatel za to strávil několik let ve vězení. Později byl Stephan E. ještě policií zadržen jako účastník neonacistické demonstrace.



Podle vyšetřovatelů měl Stephan E. kontakty na militantní neonacistickou skupinu Combat 18 a spolupracoval s hesenskou buňkou krajně pravicové Národnědemokratické strany (NPD). V současnosti pobývá ve vazbě v nejpřísněji střeženém vězení v Kasselu.

Lübcke se od roku 2015, kdy v Německu vrcholila migrační krize, opakovaně dostával do sporů s krajní pravicí kvůli svému vstřícnému postoji vůči uprchlíkům. Do hledáčku krajní pravice se politik dostal 15. října 2015 na mítinku v Lohfeldenu u Kasselu, kde se diskutovalo téma nouzového ubytování pro uprchlíky, kteří tehdy do Německa po statisících mířili. Lübcke tehdy v reakci na ataky výtržníků z davu, kteří se rekrutovali z prostředí protiimigrační organizace PEGIDA (v překladu Evropští patrioti proti islamizace Západu), řekl: „Občanské soužití v Německu je založeno také na křesťanských hodnotách jako je například pomoc lidem v nouzi. Pokud s tím snad někdo není srozuměn, může tuto zemi kdykoli opustit. To je právem každého Němce.“

Od té doby Lübcke – podobně jako jeho političtí kolegové v současnosti – opakovaně dostával smrtící vyhrůžky a v jeho případě se nakonec osud naplnil. Neonacistické weby stejně jako četné posty na sociálních sítích s krajně pravicovým pozadím Lübckeho smrt oslavovaly.