Žena se napila z láhve vína, v níž byla rozpuštěná droga MDMA. Na místě zemřela

Brusel Žena z Belgie zemřela poté, co se podle svědků jednou napila vína z láhve, v níž bylo obsažené MDMA, tedy neurotoxická droga na bázi amfetaminu. Podle vyšetřovatelů látku do vína dostali zatím neznámým způsobem pašeráci drog. Výrobce pro jistotu varoval všechny, kteří by doma láhev stejného vína mohli mít, aby z ní nepili.

Jednačtyřicetiletá žena podle informací serveru CNN pocházela z města Puurs, které se nachází v provincii Antverpy poblíž stejnojmenného města. Incident se stal v prosinci. Žena se podle sestry, která byla v daný moment s ní, pouze jednou napila a víno následně odložila, protože „chutnalo nějak divně“. O několik chvil později upadla do bezvědomí. Tragický večírek ruské blogerské hvězdy. Tři lidé se udusili výpary ze suchého ledu Záchranáři ženu převezli do nemocnice, kde ale o pět dní později zemřela. Lékaři zjistili, že požila smrtící dávku nelegální drogy. Podle těchto informací tak musela být droga ve vínu rozpuštěna ve velkém množství. Vyšetřovatelé uvedli, že zatím nemají podezření, že by se droga mohla nacházet i v dalších lahvích. Občany ale vyzvali, aby byli ostražití a jakoukoliv láhev, která bude podivně zašpuntovaná, zakolkovaná či jakkoliv podezřelá, okamžitě nahlásili policii. V případě z Puurs se jednalo o láhev Merlot-Cabernet Sauvignon ročníku 2016 od nizozemského výrobce Black & Bianco. Společnost ve vyjádření na svých webových stránkách uvedla, že je incidentem šokována. Zároveň vyjádřila soustrast rodině oběti a konstatovala, že s lahví někdo manipuloval a vyměnil jejich tradiční černý korek za klasický béžový. Firma se zároveň přidala k výzvě policie, aby lidé, kteří budou mít pocit, že se s jejich lahví vína nějak manipulovalo, své podezření okamžitě nahlásili. Sestra oběti pro vlámské noviny Het Nieuwsblad podotkla, že žena byla „stoprocentně proti drogám“. MDMA je stimulant na bázi amfetaminu, který se snadno rozpouští ve vodě i v alkoholu. Navozuje pocity pocity empatie a odstraňuje komunikační bariéry. Zvyšuje ale také krevní tlak a puls, způsobuje sucho v ústech či křeče. Dávkování je problematické, protože při malé dávce droga nemá žádné účinky, při větší dávce se poměrně rychle může látka stát toxickou až smrtící.