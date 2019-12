Žena v USA úmyslně srazila autem čtrnáctiletou dívku. Vadilo jí, že je z Mexika

NEW YORK Žena z amerického státu Iowa čelí obvinění z pokusu o vraždu poté, co svým vozem srazila čtrnáctiletou dívku. Podle policie se přiznala k tomu, že šlo o úmyslný čin, k němuž ji vyprovokovalo to, že dívka pochází z Mexika. Jaký trest by ženě mohl hrozit, zatím úřady nezveřejnily.

Dvaačtyřicetiletá Nicole Marie Poole Franklinová byla původně zadržena kvůli rasistickým urážkám zaměstnanců a zákazníků ve večerce ve městě Des Moines. Během výslechu podle informací CNN v nevybíravých výrocích na adresu hispánců pokračovala. Mimo jiné se pak přiznala k tomu, že srazila po chodníku jdoucí mladou dívku. K incidentu mělo dojít začátkem prosince a důvodem k jejímu činu byla rasová nenávist.

Muž chtěl zavraždit svého spolubydlícího pomocí radioaktivního materiálu. Jde o první případ v USA „Šla jsem zrovna na basketbalový zápas. Náraz si vůbec nepamatuji, jen to, jak se auto přibližovalo,“ uvedla pro CNN oběť, kterou kvůli nízkému věku server nejmenoval. Do běžného života se dívka vrátila asi po týdnu. Policie případ označila za zločin z nenávisti.

„Předložíme veškeré důkazy prokurátorům a ti se na jejich základě rozhodnou, z kterého konkrétního zločinu podle trestního práva budou ženu vinit,“ uvedl šéf místní policie Michael Venema. „Pro takové chování tady není místo, naprosto podporujeme oběť i její rodinu a budeme se snažit, aby dosáhli spravedlnosti.“