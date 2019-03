Změněný hlas i černá magie. Mladí Afričané lákají z Evropanů peníze. Vydávají se za sexy dívky

PRAHA Mladí muži z Ghany se snaží vymanit z chudoby podvodným způsobem. Z naivních uživatelů internetu z Ameriky a Evropy lákají na seznamkových portálech peníze.

„Internetový scamming, to je pojem, který by si měli zapamatovat hlavně muži ze západní Evropy,“ píše The Guardian. Jde o pojem, který je obzvlášť v posledních týdnech často skloňován, jedná se o online podvod. „Jste muž v nejlepších letech a dopisujete si na sociálních sítích s atraktivní dívkou s výrazně sexuálním podtextem? Tak si dejte pozor,“ upozorňuje čtenáře deník, který tvrdí, že je dost pravděpodobné, že se za dívčí identitou skrývá muž, který chce pouze vaše peníze.



O této problematice natočil Ben Asamoah dokument Sakawa, který uvedl letos na filmovém festivalu Jeden svět. Režisér se v dokumentu vydal do Ghany, kde natáčel muže, kteří si tímto způsobem vydělávají. „Ve svém úsilí si dopomáhají všemi dostupnými prostředky. Jako je napodobování ženského hlasu po telefonu, zapojení kouzelníků a černé magie,“ popisuje režisér.

„Musíš si umět říct o peníze“

„Nejdřív si na internetových seznamkách či na Facebooku vytipují vhodnou oběť, poté ji zaujmou atraktivními fotografiemi, které stáhli na internetu,“ popisuje proces list The Guardian. Ghaňané se pak snaží navázat kontakt se „západními“ bohatými muži a snaží se z nich vymámit nemalé peníze. „Když tě bílej chlap požádá o nahý fotky, musíš si umět říct cenu,“ říká zkušený scammer.

Snímek z dokumentu dokument Sakawa.

Většina mužů, kteří si touto aktivitou vydělávají, jsou chudí a nevzdělaní, a tak se dali na pochybnou cestu lákání peněz z bohatých Evropanů a Američanů, kteří z jejich úhlu pohledu mají stejně neomezené finanční možnosti jako neomezený sexuální apetit. „Nikdy se mě ten chlápek z Finska nezeptá, jak se mám. Vždycky po mě chce jen nahé fotky,“ popisuje jeden muž v dokumentu Sakawa. Režisér ukazuje, jak Ghaňané mluví v triviálních větách. „Chci tě nebo stýská se mi,“ popisuje Asamoah.



Celá situace zrcadlí nerovný vztah mezi chudou subsaharskou Afrikou a bohatými západními zeměmi. Autor snímku také říká, že hlavním problémem je osamělost. „I přes nekonečné možnosti moderní komunikace je osamělost jedním z největších civilizačních trápení lidstva,“ tvrdí. „Na tom celý byznys těchto chudých mužů stojí,“ doplňuje. Otázkou pak ale je, proč si „západní“ muži komplikovaně hledají lásku na sociálních sítích a internetu. Proč neprohlédnou podezřelost těchto konverzací a pokračují v nich.