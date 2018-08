Sýrie se vrací do stavu před začátkem občanské války, tvrdí izraelský ministr obrany

TEL AVIV Podle Izraele se situace v Sýrii navrací do stavu, v jakém byla před občanskou válkou, která v zemi vypukla v roce 2011. Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman se domnívá, že s upevňováním moci syrského prezidenta Bašára Asada se zklidní i situace na hranici s Izraelem v oblasti Golanských výšin, napsala agentura Reuters.

Izraelský rozhlas ve čtvrtek bez dalších podrobností informoval, že Izrael usmrtil při nočním náletu v syrské části Golanských výšin sedm teroristů. Armáda letecký úder potvrdila, nicméně o obětech neinformovala.



„Z našeho pohledu se situace vrací zpět do stavu, v jakém byla před občanskou válkou...existuje tam někdo odpovědný, koho oslovit, a rovněž centrálně řízená vláda,“ řekl Lieberman novinářům. Na dotaz, zda se mohou Izraelci méně obávat ohledně vyhrocení situace na Golanských výšinách, dodal: „V to doufám. Myslím, že je to rovněž v zájmu Asada.“

Napětí v oblasti se vystupňovalo kvůli postupu syrské armády na jihozápadě Sýrie, kde v posledních třech týdnech syrský režim dobyl z rukou povstalců velkou část území. Syrskou armádu podporuje Rusko. Izrael znepokojuje přítomnost syrské armády poblíž hranic a obává se také blízkosti jemu nepřátelských íránských jednotek, které jsou spojencem syrské vlády. Izrael v minulosti přiznal útoky na íránské cíle v Sýrii.



Moskva bude napětí mírnit vojenskou policií

Nejnovější incidenty mezi Izraelem a Sýrii se často odehrávají v oblasti Golanských výšin. Dvě třetiny této oblasti okupuje Izrael, který je obsadil během dvou válek v roce 1967 a v roce 1973, roku 1981 je v rozporu s rezolucemi OSN anektoval. Východ Golan je syrský a na části Golan je nárazníkové pásmo kontrolované silami OSN UNDOF.



Jak ve čtvrtek informovala agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo obrany, Moskva kvůli zmírnění napětí rozmístí na Golanských výšinách příslušníky vojenské policie. V oblasti bude zřízeno osm pozorovacích stanovišť, která mají zabránit případným provokacím.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se v průběhu let se zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Násilí si už vyžádalo podle některých zdrojů už více než půl milionu obětí na životech a přinutilo několik milionů lidí opustit své domovy.