Tajné války USA v Africe bez ztrát. Američané vedou do boje vojáky cizích zemí

WASHINGTON/PRAHA Potlačit islámské radikály, aniž bychom museli nasadit své vojáky. Tento přístup přijala americká armáda v Africe. Oficiální cíl speciálních jednotek napříč kontinentem sice zní asistence a poradenství, Američané ale ve skutečnosti velí místním jednotkám, které za ně vykonávají jejich záměry v regionu.

„Je to spíš: ‚Uděláte, co vám nařídíme,‘ než ‚Pomáháme vám‘,“ vysvětlil jeden z aktivních příslušníků jednotky elitních vojáků USA Zelených baretů angažmá americké armády v Západní Africe. Právě tam podle analytiků serveru Politico vedou Spojené státy tajné války.

Africké programy, jež jsou v úřednickém jazyce známé jako Sekce 127e, jsou vedené americkými speciálními jednotkami a hrály doposud velkou roli v boji proti teroristickým organizacím. Americké týmy v řadě zemí jako je Somálsko, Keňa, Tunisko i Niger oficiálně „radí a asistují“, tedy pomáhají plánovat vojenské akce, cvičí místní vojáky a policisty, nebo se podílejí na podpůrných akcích.

Posledních pět let Zelené barety, týmy SEAL a další jednotky operovaly v regionu tak, že do boje posílaly cizí vojáky. Na spojence se při zasahování proti teroristům z Boko Haram, al-Káidy či IS spoléhala administrativa Baracka Obamy i Donalda Trumpa, protože Američané mohli efektivně a rychle zasáhnout proti hrozbám, ale bez jakéhokoliv nasazení amerických vojáků v poli. Armáda se tím vyhnula ztrátám i přímému a finančně nákladnému zapojení vojska jako v Iráku či Afghánistánu.

Ačkoliv žádná z těchto teroristických skupin neohrožuje USA přímo z Afriky, velení armády se i tak rozhodlo intenzivně zapojit do bojů proti islamistickým extremistům napříč kontinentem.

„Naše speciální jednotky nejen, že radí a asistují, ale také doprovázejí naše partnerské síly a dokonce většinu akcí řídí,“ popisuje situaci brigádní generál Donald Bolduc, který do června loňského roku vedl většinu operací speciálních jednotek v Africe. Většina zapojení amerických jednotek v Africe však zůstává utajená.

O zapojení Američanů v Africe se začalo více hovořit až loni v říjnu. Tehdy v Nigeru u vesnice Tongo Tongo přepadli místní islámští radikálové skupinu nigerských vojáků doprovázenou čtyřmi Zelenými barety. Všichni Američané tehdy na místě zemřeli a dodnes zůstává v případě řada pochybností. (Více čtěte ZDE)

Angažmá americké armády v Africe přitom patří i podle nejvyššího velení k nejvýznamnějším programům. V roce 2014 uvedl tehdejší šéf speciálních jednotek admirál William McRaven při kongresovém slyšení, že Sekce 127e je „pravděpodobně nejdůležitější orgán boje, který máme v boji proti terorismu.“

Utajené programy byly doposud dobře financovány a díky tomu africké státy umožňovaly de facto pronajímat Spojeným státům vlastní vojáky, kteří následně likvidovali bojovníky identifikované jako potenciální hrozby americkým občanům, nebo ambasádám.

Mluvčí afrického velení americké armády sice médiím odmítl sdělit, v jakých zemích „speciálové“ působí, ale bývalí vojáci identifikovali přibližně osm afrických států, kde je působnost Američanů jasná. Jsou mezi nimi klasické bojové zóny jako Somálsko a Libye, či relativně klidná Keňa, Tunisko, Kamerun a Mauretánie, nebo Mali a Niger, kde působí i francouzské jednotky.

Američané se stáhnou

Zabití čtyř amerických vojáků v Nigeru a smrt dalšího při útoku v Somálsku mělo však ještě jeden dopad mimo zájmu médií o angažmá armády USA v Africe. Spojené státy se začaly postupně z kontinentu stahovat. Plán vrchního velení předpokládá snížení počtu vojáků i misí.

„Není to tak, že úplně odcházíme,“ uvedl pro deník The New York Times současný šéf Afrického velení Thomas D. Waldhauser. Podle něj snížení zapojení v Africe umožní USA reagovat na jiné hrozby ve světě, což předpokládá i administrativa Donalda Trumpa. Armáda by se prý měla více zaměřit na Rusko a Čínu.

Záběry z videa zvěřejněného IS, na němž je vidět smrt tří Zelených baretů.

Stahování vojáků začne podle Waldhausera v Kamerunu, kde prý byly speciální jednotky při výcviku armády úspěšné a tak bude více než tři sta vojáků posláno domů. „Již to zvládnou sami. Budou příkladem země, kde jsme se dobrým výkonem připravili o práci,“ řekl novinářům. Podobně se prý úspěšně daří i jednotkám v Nigeru.

Jeden z bývalých šéfů velení amerických jednotek v Africe Carter F. Ham sice souhlasí se zaměřením na tyto dvě země, ale stažení z Afriky prý zhorší výsledky v regionu. „Moje obavy ohledně Afriky jsou už v tak malém zapojení. Průměrná přítomnost sníží šance na dobré výsledky a zklidnění situace v rámci regionu,“ vysvětlil Ham, podle nějž již teď dostávalo Africké velení jen malé financování oproti investicím Pentagonu v Německu, Japonsku či Jižní Koreji.

Afrika je v současnosti podle expertů místem „soutěže mocností“. Do Afriky expanduje Čína, která má vojenskou základnu v Džibutsku. Právě tam před pár měsíci Američané zaznamenali první náznaky konfliktu, když prý čínská armáda zkoušela na americká letadla zaměřovat laser a oslepovat jím piloty. Peking taková obvinění odmítl.

USA mají celkem přes 7300 vojáků speciálních jednotek rozmístěných po celém světě. Přímo v Africe jich je kolem 1200, ale v budoucnu by měl jejich počet být snížen na sedm set, což by odpovídalo číslům za rok 2014. Pro porovnání: v roce 2006 měli Američané v na celém kontinentu jen 70 „speciálů“.