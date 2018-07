To nejlepší od Drtikola, Sudka a Růžičky. Fotografické poklady z regionů

První velká prezentace soukromé fotografické sbírky PPF představuje klasiky české fotografie, ale také méně známá nebo pozapomenutá jména tohoto oboru. V Oblastní galerii Liberec je k vidění nejen Drtikol a Sudek, ale také americký fotograf českého původu Drahomír Josef Růžička, který ovlivnil meziválečnou generaci.

Dřevěný ateliér Josefa Sudka na Újezdě byl v 90. letech v dezolátním stavu. Naštěstí se ho díky finanční skupině PPF podařilo nejen galerii, která připomíná slavného fotografa, ale prezentuje také současné autory. Provoz galerie však není jedinou aktivitou, kterou má tato firma na starost. Již dvacet let systematicky buduje sbírku české i slovenské fotografie, která čítá dva tisíce položek. V Oblastní galerii Liberec můžeme vůbec poprvé vidět takto komplexní prezentaci, doposud se totiž fotografie ze sbírky objevovaly jen jednotlivě jako zápůjčky.

Kurátorka Lucie Mlynářová z Ateliéru Josefa Sudka a Lukáš Lukuvka ze Severočeského muzea v Liberci vybrali 150 snímků, které alespoň v náznaku mapují rozmanitost uměleckého oboru od 19. století až po současnost. Úvodní část patří trojici Drtikol-Funke-Sudek, od každého autora jsou ve sbírce desítky, nebo spíše stovky snímků. Vybrat z nich šest nebo sedm, které reprezentují jejich tvorbu, byl jistě nelehký kurátorský úkol. Najednou ve zkratce vidíme, jak rychle se vyvíjely: od piktorialismu až k experimentům s modelem u Drtikola či hry se světlem a stínem u Funkeho.

Inspirace ze zámoří

Ač je tato firemní sbírka primárně zaměřená na uměleckou fotografii, jsou v ní i dokumentaristické snímky. Autorem dvou nejstarších exponátů ze 70. let 19. století je František Fridrich a vidíme na nich Prašnou bránu v Praze a Nádraží císaře Františka Josefa. Tentokrát je to jen popis místa, ale o pár let později je fotografie Operačního sálu od Rudolfa Brunnera Dvořáka mnohem víc než jen záznam reality. Vycizelovaný prostor evokuje místo, kde se může stát cokoliv. Zrození i umírání. Kurátoři na výstavě připomínají také významnou osobnost, která ovlivnila Josefa Sudka i jeho následovníky.

Drahomír Josef Růžička byl americký lékař českého původu, který se řadu let věnoval fotografii jako autodidakt. V roce 1921 představil v Praze svou tvorbu a získal zde řadu příznivců. Na výstavě je jeho snímek z 50. let, kde autor ironicky glosuje život byznysmenů v Americe. Muži v dokonalých oblecích jdou kamsi do úřadu, kamsi za urputnou prací. Nazval ji příznačně Pochod robotů. Další připomínka česko-americké fotografie je v podobě Alexandera Hackenschmieda, který začínal jako fotograf v baťovských ateliérech a v roce 1939 odjel do Ameriky. V New Yorku se seznámil se svojí budoucí ženou, tanečnicí Mayou Derrenovou, která byla inspirací pro jeho fotografie i krátké filmy. Mnohokrát zobrazená jako nedostižná femme fatale, ale na aktuální výstavě je jako dívka ze snu.

První patro nad hlavním sálem představuje českou a slovenskou fotografii od 80. let až do současnosti. Největší prostor dali kurátoři autorům Slovenské nové vlny, vsadili nejen na známé snímky Tona Stana (Smysl), ale ukazují zde také Mira Švolíka, kterého si nejčastěji spojíme s jeho snímky z ptačí perspektivy. Na výstavě je však jiná část jeho tvorby, kdy autor prořezával geometrické obrazce do fotografií. Název aktu Fotíme, čo nás baví je vlastně poctou všemu, co je na výstavě k vidění. Poctou hravosti a experimentům, kterými fotografie prošla v uplynulých dekádách. Naneštěstí v posledních letech nemáme mnoho příležitostí vidět takto bilanční výstavy v metropoli. Za dobrou výstavou je třeba vyrazit do regionů, tak jako vloni na vynikající retrospektivu Karla Otty Hrubého do brněnského Domu umění nebo letos na velmi zdařilou výstavu Všední den ve fotografii do Galerie výtvarného umění v Chebu.