Trable nesourodého kvarteta. Nový Krobotův film uvidí diváci na světových festivalech

Nový film Miroslava Krobota nazvaný Kvarteto bude mít českou premiéru 30. listopadu. Ještě předtím snímek ale uvidí diváci na třech prestižních filmových festivalech - v Chicagu, Denveru a ve španělské Segovii.

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Robertem (Lukáš Melník), jeho partnerkou atraktivní a rozháranou cellistkou Simonou (Barbora Poláková), extrovertním vtipálkem Tomášem (Jaroslav Plesl) a znalcem historie s přezdívkou Funés (Zdeněk Julina) spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru svého rodného města, kam chodí také odvázaná „Batrflaj“ (Pavlína Štorková) a „dvorní“ psychoterapeutka kvarteta Sylva (Lenka Krobotová). Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a lehce bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí.



„Podle našeho data narození by se dalo čekat, že se budeme zabývat bilančními tématy. Nakonec to dopadlo tak, že jsme napsali scénář o vztazích třicátníků. Naši drzost omlouvá snaha zaznamenat ducha doby, kterou žijeme a která je stejná pro třicátníky i šedesátníky. Takže Kvarteto by mohlo být pro všechny divácké adresy,“ říká Miroslav Krobot o svém novém filmu, jehož scénář napsal stejně jako Díru u Hanušovic se svým kamarádem a profesí psychologem Lubomírem Smékalem. Tvůrci se rozhodli po příběhu z vesnické komunity zachytit intimní příběh z města o členech smyčcového kvarteta, které interpretuje soudobou klasickou hudbu.



Ještě než vstoupí nový film Miroslava Krobota Kvarteto do českých kin, uvidí jej lidé na třech festivalech v USA a Evropě. Světovou premiéru si odbude na konci října v rámci Chicago International Film Festivalu. Po nejstarším festivalu na severoamerickém kontinentu se tvůrci druhého celovečerního snímku režiséra Krobota podívají do USA podruhé, v první půlce listopadu bude totiž Kvarteto uvedeno na Denver Film Festivalu. Poté bude Krobotův nový snímek soutěžit na festivalu Muces ve španělské Segovii a od 30. listopadu bude nakonec k vidění i v českých kinech.



Hned v lednu 2018 zamíří ale film znovu za moře - tentokrát na prestižní filmový festival do amerického města Palm Springs v Kalifornii.