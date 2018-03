Třetí muž USA Ryan promluví v Praze o svazku s Českem, prezident Zeman ho nepřijme

PRAHA Český parlament přivítá příští týden mimořádně důležitého hosta. Na půdě Senátu vystoupí v úterý s projevem na téma česko-amerických vztahů třetí muž administrativy Spojených států Paul Ryan, který vede Sněmovnu reprezentantů. Jeho promluva je součástí konference o významu USA v zajištění bezpečnosti v Evropě. Ještě předtím ho přivítá Poslanecká sněmovna, která kvůli němu chystá speciální usnesení. Prezident Miloš Zeman se však s Ryanem nesetká.

„Paul Ryan podporuje cíle konference a zdůrazní důležitost USA v evropské bezpečnosti v průběhu posledních sta let, stejně jako význam letošních oslav stého výročí česko-amerických diplomatických vztahů,“ sdělila serveru Lidovky.cz Helena Stehlíková z americké ambasády, která se na pořádání konference s názvem Role Spojených států amerických v evropské bezpečnostní architektuře – 100 let poté podílí (itinerář zde).

Republikán Ryan předsedá Sněmovně reprezentantů, což je dolní komora amerického Kongresu. Po prezidentovi Donaldu Trumpovi a viceprezidentovi Mikeu Pencovi je třetím nejvyšším ústavním činitelem Spojených států. Současně představuje nejdůležitější návštěvu z Washingtonu od doby, kdy v roce 2009 zavítal do České republiky tehdejší vládce Spojených států Barack Obama.

V Česku stráví Ryan konec března na dovolené, dorazí v neděli. Americká i česká strana si tak vyšla vstříc v tom, aby se mohl konference jako hlavní host zúčastnit. Seminář společnými silami organizuje Asociace pro mezinárodní otázky, české ministerstvo zahraničí a americká ambasáda v Praze, záštitu nad akcí poskytli předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a šéf české diplomacie Martin Stropnický (ANO).

Ryan jako vzkaz USA České republice

„Česká republika v letošním roce oslaví 100. výročí založení novodobého československého státu. Spojené státy americké sehrály klíčovou roli při cestě středoevropských národů ke svobodě a nezávislosti. Vůdčí schopnosti prezidenta Woodrowa Wilsona a oběti amerických vojáků na evropském bojišti napomohly ke svržení habsburské monarchie a k ukončení 1. světové války,“ sdělila serveru Lidovky.cz ředitelka asociace Vlaďka Votavová s tím, že právě odkaz 100 let starých událostí chce sympozium pojednat.

Ryanova účast nemá „pouze“ dodat lesk samotné konferenci, je současně dokladem pevného svazku mezi oběma zeměmi. Zvlášť v situaci, kdy prezident Miloš Zeman stále marně čeká na pozvání do Bílého domu a symbolickou gratulaci od svého amerického protějšku Donalda Trumpa k obhájení mandátu v lednových volbách.

„Já to chápu tak, že to je po delší době určitý vzkaz, že Spojené státy na spojence ve střední Evropě včetně České republiky nezapomínají. Protože kontakty, které se zdály, že by po zvolení Donalda Trumpa mohly mezi Pražským hradem a Bílým domem vzniknout, tak nejsou, to nemá cenu si zastírat,“ uvedl pro server Lidovky.cz předseda Senátu Milan Štěch, který svůj příspěvek odprezentuje v prvním bloku konference jako Ryan.

Slovo si vedle třetího muže USA a Štěcha vezmou další významní hosté, svůj pohled na vztahy obou zemí a roli USA na zajištění bezpečnosti v Evropě přiblíží třeba americký velvyslanec v Praze Stephen King, ministr zahraničí Martin Stropnický, bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa Jeff Gedmin, někdejší ambasador v USA Alexandr Vondra či současný velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček.

‚Bez USA by náš stát nevznikl, Zeman dělá chybu‘

Stanovisko české diplomacie k pozici USA v evropské bezpečnostní architektuře je roky neměnné, Česko vnímá Spojené státy jako stěžejního partnera. „USA hrají klíčovou roli v systému kolektivní obrany NATO a tedy i pro evropskou bezpečnost. V současném špatně předvídatelném bezpečnostním prostředí je význam transatlantické vazby větší než kdykoli předtím,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Sněmovní usnesení V úterý 27. března se Paul Ryan ještě před konferencí v Senátu objeví na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kde se rovněž počítá s jeho vystoupením.

V poledne ho přijme předseda sněmovny Radek Vondráček, v půl jedné se zapíše do Knihy hostů a ve 14 hodin bude mít Ryan projev na plénu.

Podle informací serveru Lidovky.cz se v gesci předsedy sněmovny Vondráčka a za diskuse s předsedy poslaneckých klubů připravuje konsensuální usnesení, v němž dolní komora českého parlamentu vyjádří pozitivní postoj České republiky ke spojenectví s USA.

Bez odezvy nechá nejvýznamnější návštěvu z USA za posledních 9 let prezident Miloš Zeman, s Ryanem se setkat neplánuje. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček to serveru Lidovky.cz vysvětlil tím, že prezident chce po svém znovuzvolení v rámci tradice ponechat prim prvního kontaktu se zahraničím Slovensku, kam se vypraví na první mezistátní návštěvu. „V příštích pěti letech bude jistě ještě celá řada příležitostí k diskusi s našimi americkými přáteli,“ řekl mluvčí.

Nad Zemanovým rozhodnutím kroutí hlavou bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář. Podle něho by bylo minimálně zdvořilé, aby hlava státu přijala takto důležitého představitele českého klíčového spojence. „Prezident republiky je hlavou státu, který by bez USA před sto lety nevznikl. Je také velitelem ozbrojených sil, které jsou součástí NATO, kde jsou Spojené státy náš nejdůležitější spojenec,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Kolář, jinak další řečník na konferenci, proč Zemanův krok považuje za chybu. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) si naopak na Ryana čas udělá, mezi čtyřma očima se sejdou 26. března.