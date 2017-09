Trump čelí kritice, že zanedbal Portoriko zdevastované hurikánem

WASHINGTON/SAN JUAN Americký prezident Donald Trump čelí kritice, že zanedbal pomoc Portoriku zdevastovanému hurikánem Maria. Týden poté, co se živel přehnal přes tento ostrov, je tu stále téměř polovina lidí bez pitné vody a elektřiny. Místní obyvatelé i opoziční demokraté prezidentovi vyčítají, že jeho přístup je výrazně váhavější než u Floridy či Texasu zasažených předchozími bouřemi. Trump kritiku odmítl a prohlásil, že se na ostrov vypraví příští týden.

Hurikán Maria zasáhl Portoriko minulou středu, způsobil smrt 16 lidí a zničil stovky budov, stožárů elektrického vedení a množství úseků silnic. Zatímco reportáže amerických televizí přinášely v posledních dnech záběry lidí před zpustošenými domy, kteří jsou kvůli neprůjezdným silnicím odříznuti od zbytku ostrova, Trump byl na veřejnosti slyšet spíše díky svému sporu s hráči ligy amerického fotbalu o jejich protestním klečení při hymně a k situaci na území patřícím pod správu Washingtonu se nevyjadřoval.



Starostka portorické metropole San Juan Carmen Yulínová Cruzová ji mezitím označila za „humanitární krizi“. Životy mnoha lidí v nemocnicích jsou podle ní ohroženy kvůli nedostatku elektřiny i nafty do nouzových generátorů. Mnozí se prý nemohou dovolat pomoci, protože v řadě míst ostrova nefungují telefony. Téměř polovina z 3,4 milionu obyvatel stále nemá přístup k pitné vodě.

Prezident komentoval situaci v pondělí, místní však spíše popudil připomínkou, že ostrov má mnohamiliardový dluh, s nímž „je třeba něco dělat“. Pomoc, která proudí k Portoričanům z Washingtonu, označil za dostatečnou, připustil však, že obnova ostrova je složitá, protože ho od USA dělí moře. „Tahle věc se jmenuje Atlantský oceán a je to tvrdý oříšek,“ řekl novinářům.

Podle Washingtonu pracuje na Portoriku a Amerických Panenských ostrovech na 10 000 lidí z federální krizové agentury FEMA, kteří pomáhají při obnově zasažených oblastí.

Trump: Znám hodně Portorikánců

Lídři opozičních demokratů však připomínají, že do Texasu či na Floridu šla po předchozích hurikánech mnohem vyšší finanční pomoc a rekonstrukce začala daleko rychleji. „Po hurikánu Harvey v Houstonu a hurikánu Irma na Floridě to vypadalo, že má Trump situaci pevně v rukou. V případě Portorika se i kvůli tomuhle rozptylování může zdát, že tomu tak zcela není,“ řekl agentuře Reuters s odkazem na zmíněné slovní spory se sportovci historik Thomas Alan Schwarz zkoumající činnost amerických prezidentů.

Zároveň připomněl potíže bývalého prezidenta George Bushe mladšího, který čelil silné kritice za zpočátku liknavou reakci na hurikán Katrina, který v New Orleans a okolí v roce 2005 zabil na 1800 lidí.

Sám Trump se na ostrov chce vypravit příští úterý, neboť by prý jeho dřívější přílet mohl narušit záchranné a rekonstrukční práce. Do Texasu i na Floridu přitom zamířil jen pár dní po přechodu bouří. „Portoriko je pro mě velmi důležité. Lidé jsou fantastičtí. Vyrůstal jsem v New Yorku, proto znám hodně Portorikánců,“ dodal Trump.