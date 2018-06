Trump chce zpět do států G7 Rusko, to se však chce soustředit na jiné schůzky

WASHINGTON/PRAHA/LA MALBAIE (KANADA) Americký prezident Donald Trump na summitu skupiny vyspělých zemí G7, který v pátek začíná v Kanadě, postrádá Rusko. Podle agentury Reuters šéf Bílého domu v pátek ve Washingtonu prohlásil, že Rusko by se schůzek skupiny nejvyspělejších států mělo znovu účastnit. Z dřívější skupiny G8 bylo vyřazeno na jaře 2014 po okupaci ukrajinského Krymu.

Kanada s Trumpovým názorem stejně jako Evropská unie nesouhlasí, italský premiér je naopak pro. Rusko dalo najevo, že o členství nemá valný zájem.



„Vyhodili Rusko a měli by ho vzít zpátky, protože bychom měli mít Rusko u jednacího stolu,“ řekl prezident novinářům. „Miluji svou zemi a pro Rusko jsem noční můrou. Dodávám ale, že Rusko by na schůzce (v Kanadě) mělo být. Proč se scházíme bez přítomnosti Ruska?“ poznamenal americký prezident.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov v krátké reakci na Trumpova slova řekl, že „Rusko se soustřeďuje na jiné formáty (schůzek)“, než je skupina G7. Členem skupiny nejvyspělejších států se Moskva stala v roce 1997. Po dočasném pozastavení členství po okupaci Krymu se Kreml sám loni rozhodl definitivně skupinu opustit. Na dotazy, zda by Moskva přijala nabídku vrátit se, reagovala zatím ruská diplomacie vždy vyhýbavě.

Kanada i EU jsou proti

Mluvčí kanadského premiéra Justina Trudeaua po Trumpově prohlášení konstatoval, že Kanada svůj odmítavý názor na přijetí Ruska do skupiny G7 nemění. Nový italský premiér Giuseppe Conte naopak podle agentury Bloomberg soudí, že Rusko by se vrátit mělo.

Evropská unie přizvání Ruska stejně jako Kanada odmítá. „Nechme to tak, jak to je. Sedmička je navíc šťastné číslo,“ prohlásil předseda Evropské rady Donald Tusk, který se summitu zúčastní spolu s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Trump v pátek kanadské schůzce věnoval několik ze série svých tradičních ranních tweetů. Týkaly se zejména sporu mezi USA a Evropou kolem amerických cel na ocel a hliník. Vedle USA do sedmičky ekonomicky nejvyspělejších států patří Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada a Německo. EU, která se summitů pravidelně účastní, je pak označována za osmého člena.

Třídenní summit G7 v kanadském La Malbaie hodlá americký prezident opustit už v sobotu ráno místního času (po půlnoci SELČ), kdy odletí do Singapuru na úterní schůzku se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V jednom z twitterových vzkazů v pátek prezident poznamenal, že si aspoň na chvíli během cesty do Kanady a do Singapuru odpočine od „ruského honu na čarodějnice“, jak označuje vyšetřování vlivu Moskvy na americké volby v roce 2016.

Na svou nynější zahraniční cestu americký prezident oproti zvyklostem cestuje sám, bez manželky Melanie. Její absenci Bílý dům zdůvodnil nedávnou operací, při níž lékaři první dámě odstranili z ledviny nezhoubný novotvar. V pátek Trump upřesnil, že chirurgický zákrok trval čtyři hodiny, a lékaři po něm pacientce doporučili, aby se po dobu jednoho měsíce zdržela cestování letadlem.