‚Ty nevíš, na koho blikáš?!‘ Policista, který s pistolí v ruce vyrazil proti řidiči, jde před soud

PLZEŇ/PRAHA Před soudem se bude podle zjištění serveru Lidovky.cz zodpovídat ze svého zákroku proti řidiči zástupce velitele plzeňské zásahové jednotky Vladimír Slavotínek. S pistolí v ruce vyrazil proti šoférovi, kterého předtím se svým nadřízeným donutil zastavit. Státní zástupce Slavotínka obžaloval, v krajním případě mu hrozí až pět let vězení. Šofér dodnes kvůli incidentu prochází psychiatrickou léčbou.

„Mohu potvrdit, že jsem podal obžalobu pro zneužití pravomoci úřední osoby,“ potvrdil zjištění serveru Lidovky.cz dozorující státní zástupce Jiří Richtr. Důvěryhodný zdroj pak serveru Lidovky.cz doložil, že na lavici obžalovaných míří právě Slavotínek. Zástupce velitele zásahové jednotky Plzeňského kraje je obžalovaný od minulého týdne, kauzu bude vyřizovat Okresní soud Plzeň - město. Hlavní líčení zatím nenařídil.

Incident se odehrál loni v druhé půli září na Karlovarské třídě v Plzni. Do povědomí vešel díky tomu, že z něj napadený šofér pořídil audiovizuální záznam. Před samotným střetem řidič během průjezdu Plzní probliknutím upozornil jiný vůz na nevhodný styl jízdy. Za volantem druhého auta přitom seděl velitel plzeňské zásahovky Josef Němec, spolujezdcem mu byl jeho zástupce Slavotínek. Jejich stroj neměl policejní označení.

Od signálu šoféra mu začali dávat najevo, ať zastaví, posléze ho předjeli a nakonec mu na křižovatce zablokovali cestu. Oba důstojníci vystoupili, Slavotínek u toho třímal zbraň, a hrubým způsobem si od šoféra vyžádali doklady. Sami přitom byli v civilu, aniž by se šoférovi legitimovali. Učinili tak až na opakovanou prosbu. Během zákroku řidiči nadávali, podle jeho výpovědi ho dokonce udeřili.

‚Nejsme spokojeni, před soud měli jít oba‘

„Ku*va, ty ku*do, ty nevíš, na koho blikáš?!,“ křičel podle záznamu na šoféra Slavotínek. Po konfrontaci na Karlovarské třídě se všichni aktéři vypravili na služebnu, aby se zákrok zanesl do protokolu. Podle svých slov tam šofér čelil psychickému nátlaku. Kvůli němu měl podepsat protokol, s jehož obsahem nesouhlasil. Šofér podle informací serveru Lidovky.cz později obdržel od krajského policejního šéfa Pavla Krákory omluvný dopis.

Generální inspekce bezpečnostních sborů začala letos v únoru Slavotínka stíhat. Proti veliteli zásahovky Němcovi však inspektoři obvinění nevznesli. Chování obou mužů iniciovalo veřejnou diskusi, kde je hranice přiměřenosti policejního zákroku. Jako neomluvitelný označil postup Němce se Slavotínkem tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec.

Ačkoliv nyní se posune případ před soud, právní zástupce napadeného řidiče Ronald Němec má k práci GIBS a žalobce výhrady. Prý byli příliš shovívaví. „Nejsme zatím úplně spokojeni, protože se domníváme, že měli být oba účastníci incidentu postaveni před soud. Teprve ten měl říci, zda jsou vinní, nebo nevinní,“ uvedl pro server Lidovky.cz.

Slavotínek dostal v minulosti za službu medaili

„V principu je to velice důležitá kauza, protože je v poslední době vidět, že policie má někdy problémy s tím, co je jednání podle zákona, a co není. Proto je nastavení mantinelů důležité,“ podotkl Němec. Současně očekává, že v průběhu líčení se rovněž ukáže, jak se má během silniční kontroly chovat šofér. Jeho klient dodnes kvůli příhodě z Plzně absolvuje ambulantní psychiatrickou léčbou, protože v souvislosti s řízením ho sužují úzkostné stavy.

Server Lidovky.cz se snažil zjistit, zda i po obžalobě zůstal Slavotínek ve službě. Z vyjádření tiskového odboru plzeňské krajské policie však nelze dovodit, jestli skutečně musel uniformu dočasně odložit. „Vedení ředitelství přijalo ve vztahu k policistovi taková organizační opatření, aby nebyly ohroženy zájmy Policie České republiky,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Markéta Fialová. Ve hře je tak třeba i varianta, že Slavotínek mohl být „jen“ přeřazen na jinou pozici.

Ačkoliv se teď bude zástupce šéfa plzeňské zásahovky Slavotínek zodpovídat před soudem kvůli porušení zákona, v minulosti si naopak díky plnění služebních povinnosti vysloužil medaili, jak upozornil Český rozhlas (zde). Přijal ji z rukou někdejšího hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse, tehdejší nejvyšší představitel regionu tím ocenil jeho nasazení. Slavotínek se prý se chápal úkolů i nad rámec toho, co mu předepisovala služba.