Krevní konzervy s padáčkem. Drony ve Rwandě zachraňují životy, přinášejí krev

KIGALI/PRAHA Rwandská vláda se ve snaze zrychlit dovoz krve do vzdálených nemocnic na východě země spojila s firmou ze Silicon Valley. Krev tak teď dováží bezpilotní letouny. Užití dronů zkrátilo čas dovozu krve na místo v průměru o tři a čtvrt hodiny. Podle kritiků by však vláda měla spíše investovat do infrastruktury.

Na centrále dostanou poptávku a během několika minut vypraví speciální letoun. Ten se s nákladem pohybuje k cíli rychlostí až 96 kilometrů za hodinu. Když je minutu od cílové destinace, pípne doktorovi na klinice zpráva v telefonu. Zásilka bude shozena z dronu.



Bezpilotní letoun přeletí nad klinikou a do přesně vymezené zóny shodí balíček, ke kterému je připevněný padák. Poté se dron vrátí na centrálu. Ještě před rokem by se mohlo zdát, že takový postup pochází ze vzdálené budoucnosti.

Již rok však funguje ve Rwandě. Důmyslný donáškový servis za pomoci dronů známý jako „Uber pro krev“ pomáhá rozvážet krev, léky proti HIV, či malárii do odlehlých regionů. Používání dronů, tedy bezpilotních letadel, zkrátilo dobu čekání na doručení krve z několika hodin na čtyřicet pět minut v průměru.

Partnerství mezi rwandským ministerstvem zdravotnictví a společností Zipline, která sídlí v Silicon Valley a zaměřuje se na vývoj v robotice, za rok provozu dronů umožnilo dovoz přes pět a půl tisíce krevních jednotek, které v nesčetných případech zachránily život.

Zatímco v bohatších zemích je donáškový servis za pomocí dronů pouze v testovacím stádiu, které je navíc omezováno regulacemi vzdušného prostoru i rušným letovým provozem, na východě Rwandy funguje zásobování krve z centrály do 12 regionálních nemocnicích na běžné bázi. Každá z nemocnic se stará přibližně o půl milionu lidí.

Používání bezpilotních letadel pomáhá snížit úmrtnost matek u porodů. Čtvrtina takových smrtí je totiž ve Rwandě způsobená ztrátou krve. Zároveň efektivní dovoz krevních transfuzí pomáhá bojovat proti výskytu chudokrevnosti způsobené malárií.

Program má však i své kritiky. Těm vadí, že vláda investovala do technologického projektu, namísto toho, aby investovala do klasické infrastruktury. Tím by nejenže usnadnila život obyvatelům východní Rwandy, ale umožnila by tak rychlé rozvážení transfúzí s krví běžným způsobem. Zipline a vláda navíc ani neodhalili, kolik celý program dovážky krve dronem stál daňové poplatníky.

„Ministerstvo zdravotnictví a Rwandské centrum pro biomedicínu jsou rádi, že mohou využívat tuto inovativní technologii, aby snížili průměrný čas doručení krevní transfuze ze čtyř hodin na méně než 45 minut s rychlým a spolehlivým dovozem krevních produktů,“ uvedl na obranu před kritikou mluvčí rwandského ministerstva pro deník The Guardian.