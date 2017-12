Unikátní video z dopravní nehody z helmy. Hasiči resuscitací řidiče zachránili

ROTAVA/PRAHA Jsou to záběry, z kterých mrazí. Hasiči z Karlovarského kraje ve videu ukázali, jak vypadá jejich každodenní „chleba“. V pondělí u Rotavy zasahovali u dopravní nehody, řidiče se jim podařilo díky resuscitaci zachránit.

Na silnici z Rotavy na Smolnou sjelo osobní auto mimo vozovku, v době příjezdu hasičů na místo byl řidič ve vozidle v bezvědomí a nedýchal. Hasiči ze stanice Kraslice společně s policejní hlídkou muže vynesli na pevný povrch a okamžitě zahájili resuscitaci.



VIDEO: Hasiči a záchranáři bojovali o život muže, který mohl zemřít při dopravní nehodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Použili také přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor), s jehož pomocí a čtyř výbojů byly oživovací pokusy úspěšné. Po příjezdu záchranné služby na místo si muže převzala a odvezla do nemocnice.



„Jednotka hasičů ze stanice Kraslice je součástí projektu ZZS Karlovarského kraje s názvem „Časná defibrilace v Karlovarském kraji“. Ten je zaměřený na zavedení systému First responderů při řešení situací náhlé zástavy oběhu mimo nemocnici. First responder je osoba nebo výjezdová skupina či posádka v rámci IZS, která je proškolená a schopná poskytnout resuscitaci včetně užití AED. Takto proškolených a vybavených jednotek hasičů je v kraji už celá řada a mohou tak na místě až do příjezdu záchranné služby poskytnout účinnou záchranu,“ uvedli hasiči v tiskové zprávě.