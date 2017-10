Meron: Pro Izrael to byl šok. Teroristka v europarlamentu nás přirovnala k Osvětimi

PRAHA Bylo to šokující, říká izraelský velvyslanec v Praze Daniel Meron o vystoupení palestinské teroristky Leily Khaledové v Evropském parlamentu. Samotného ho překvapilo, že EP dovolil únoskyni dvou letadel účastnit se na debaty o roli žen v palestinském hnutí. Je však rád, že se bude celá situace vyšetřovat. Ocenil i aktivitu českého europoslance. Češi jsou prý chápavým partnerem.

Lidovky.cz: Jak jste reagovali na vystoupení paní Khaledové v Evropském parlamentu?

Především to pro nás byla šokující událost. To, že teroristka zastupující teroristickou organizaci byla pozvaná hovořit do Evropského parlamentu bylo opravdu nečekané. Paní Khaledová zastupuje teroristickou skupinu Lidová fronta pro osvobození Palestiny (LFOP). Tato skupina je na seznamu teroristických organizací zakázaných přímo Evropskou unií.

Porovnávala sionismus k nacismu. Doslova řekla, že my Izraelci jsme nacisté. Paní Khaledová dokonce následně přirovnávala situaci v pásmu Gazy k Osvětimi. Říkala strašné věci. Přitom měla mluvit o roli žen v Palestině, ale pronášela výroky o tom, že Izrael je nacistický stát. Byl to pro nás vskutku šok.

Lidovky.cz: Kdo paní Khaledovou na debatu pozval?

Byli to členové španělské radikálně levicové strany Izquierda Unida, která je součástí poslanecké skupiny Spojená evropská levice/Severská zelená levice v rámci Evropského parlamentu. Konkrétně to byli poslanci Ángela Vallinaová a Javier Couso.

Podle mých informací je pan Couso známý například tím, že jel do Sýrie, aby se setkal se syrským diktátorem Bašárem al-Asadem. To jen abyste věděl, jací extremisté pozvali Leilu Khaledovou do Evropského parlamentu. Není pro mě překvapením, že ji pozvali, ale spíše to, že to Evropský parlament povolil.

Lidovky.cz: Jaká je pozice Izraele v celé této záležitosti?

Naše zpráva pro Evropskou unii a Evropský parlament je jasná: svět bojuje proti terorismu a my si nemůžeme dovolit být přátelští vůči teroristickým organizacím. A Evropská unie a Evropský parlament musí vystupovat tvrdě vůči teroristům. Rozhodně se taková situace nemůže opakovat. Já jsem rád, že parlament celou záležitost prošetří.

Lidovky.cz: Bude Izrael podnikat nějaké kroky vůči Evropskému parlamentu?

V tuto chvíli se snažíme pouze o této události co nejvíce informovat a o problému hovořit. V rámci Evropské unie se zástupci států dialog a setkali jsme se s pozitivní odezvou. Snažíme se, aby lidé o tomto incidentu věděli a požadujeme, aby Evropská unie neumožňovala veřejně vystupovat členům teroristických organizací.

Lidovky.cz: Kdo například podpořil vaše stanovisko?

Jedním ze šestnácti členů Evropského parlamentu, kteří zaslali dopis předsedovi EP Antoniu Tajanimu a požadovali, aby se taková věc již neopakovala, byl například český poslanec Tomáš Zdechovský. Ten byl velmi slyšet kolem celého incidentu a nebo například evropská koordinátorka pro boj proti antisemitismu Katharina von Schnurbeinová.

Leila Khaledová v roce 1969 (vlevo) a v roce 2011 (vpravo).

Lidovky.cz: Jaká je v současnosti spolupráce mezi Evropskou unií a Izraelem v otázce teroristických skupin?

Vedeme dlouhodobou diskusi o palestinském terorismu a pokud některá z palestinských organizací se začne jevit jako teroristická, informujeme o tom EU. Ta následně rozhoduje, zda je zařadí na seznam teroristických organizací.

Západní demokracie ale musí pochopit, že na ně útočí teroristické skupiny. V tomto boji proti teroru Izrael uspěl, protože na věc nahlíží jasně. Bez dvojsmyslů, bez rozporuplnosti. Odmítnutí terorismu musí však být celosvětové. EU a Evropský parlament musí ukázat odhodlání s teroristy bojovat.

Lidovky.cz: Je Česká republika dobrý partner v přístupu k teroristickým organizacím?

Myslím, že Česko ukazuje velmi vysokou míru porozumění izraelských obav.